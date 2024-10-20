https://ria.ru/20241020/zapad-1978972028.html

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 20.10.2024

Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области и ДНР, а также отразила три контратаки,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:10

2024-10-20T12:10

2024-10-20T12:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области и ДНР, а также отразила три контратаки, потери противника составили более 450 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 60-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное Харьковской области, Пришиб и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял свыше 450 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пикап, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241020/zhurnalist-1978956197.html

https://ria.ru/20241020/dotkom-1978951365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины