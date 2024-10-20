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Залужный допустил уступку утраченных территорий в пользу России - РИА Новости, 20.10.2024
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12:52 20.10.2024 (обновлено: 14:00 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/zaluzhnyy-1978975707.html
Залужный допустил уступку утраченных территорий в пользу России
Залужный допустил уступку утраченных территорий в пользу России - РИА Новости, 20.10.2024
Залужный допустил уступку утраченных территорий в пользу России
Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил уступки территорий для достижения мира на Украине, пишет Telegraph. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:52
2024-10-20T14:00
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политика
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил уступки территорий для достижения мира на Украине, пишет Telegraph."На этой неделе посол Украины в Великобритании и бывший главком украинской армии Валерий Залужный намекнул, что страна может принять мирную сделку, которая подразумевает отказ от территорий в пользу России", — говорится в материале.Как указал обозреватель, Залужный счел гарантии безопасности более важными, чем утраченные земли."Я не упомянул территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме", — цитирует журналист слова бывшего главкома ВСУ.Автор материала назвал такое заявление тонким, но глубоким сдвигом в риторике Киева, настаивающего на полном возвращении территорий для достижения мира на Украине.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
https://ria.ru/20241020/telegraph-1978972555.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html
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в мире, украина, россия, великобритания, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
Залужный допустил уступку утраченных территорий в пользу России

Telegraph: Залужный допустил уступки территорий для достижения мира на Украине

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил уступки территорий для достижения мира на Украине, пишет Telegraph.
«
"На этой неделе посол Украины в Великобритании и бывший главком украинской армии Валерий Залужный намекнул, что страна может принять мирную сделку, которая подразумевает отказ от территорий в пользу России", — говорится в материале.
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Как указал обозреватель, Залужный счел гарантии безопасности более важными, чем утраченные земли.
«
"Я не упомянул территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме", — цитирует журналист слова бывшего главкома ВСУ.
Автор материала назвал такое заявление тонким, но глубоким сдвигом в риторике Киева, настаивающего на полном возвращении территорий для достижения мира на Украине.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
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