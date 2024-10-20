https://ria.ru/20241020/zalozhniki-1979029816.html
Нетаньяху призвали использовать убийство лидера ХАМАС для сделки по Газе
Нетаньяху призвали использовать убийство лидера ХАМАС для сделки по Газе - РИА Новости, 20.10.2024
Нетаньяху призвали использовать убийство лидера ХАМАС для сделки по Газе
Семьи израильских заложников обратились с призывом к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху использовать ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:33
2024-10-20T21:33
2024-10-20T21:34
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яхья синвар
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Семьи израильских заложников обратились с призывом к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху использовать ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара для достижения сделки по сектору Газа с целью освобождения их близких, сообщила волонтерская организация Форум семей заложников. "Главное препятствие устранено, пришло время для немедленного соглашения о возвращении всех заложников. Спустя три дня после ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара... семьи заложников сделали специальное заявление для СМИ в штаб-квартире семей заложников. Они потребовали, чтобы премьер-министр дал четкие инструкции переговорной группе о проведении встречи с посредниками для окончательного согласования условий сделки", - говорится в заявлении. Заявление было сделано перед созывом заседания военно-политического кабинета министров в воскресенье вечером. "В свете последних событий... появилась реальная возможность вернуть заложников. Всегда говорили, что Синвар все усложнял и не хотел сделки. Теперь, когда главный камень преткновения устранен, есть значительный потенциал для исполнения воли израильской общественности... Военные добились впечатляющих успехов в секторе Газа и на всех фронтах, но мы должны помнить, что главная цель еще не достигнута. Премьер-министр обещал вернуть всех, и теперь осталось выполнить это обещание. Победа состоит из двух главных вещей: разгрома ХАМАС и возвращения заложников", - заявил гражданин Шарон Шараби, чьи братья были увезены в Газу 7 октября 2023 года, один из которых уже погиб. Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа уже несколько месяцев находятся в тупике. Ранее правительство Нетаньяху и движение ХАМАС обвиняли друг друга в намеренном срыве договоренностей и нежелании заключать сделку. С учетом недавней ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, которого в Израиле считали главным препятствием в заключении соглашения, перспективы дальнейших переговоров стали еще более туманными. Нетаньяху после ликвидации Синвара на этой неделе выступил с видеообращением, в котором предложил амнистию тем в Газе, кто сложит оружие и освободит заложников. Многое теперь будет зависеть от того, какую позицию займет следующий лидер ХАМАС в палестинском анклаве, которого еще официально не назначили. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже 379 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.
https://ria.ru/20241020/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241019/netanyakhu-1978917407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, яхья синвар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Яхья Синвар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху призвали использовать убийство лидера ХАМАС для сделки по Газе
Семьи заложников призвали Нетаньяху использовать убийство Синвара для сделки
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Семьи израильских заложников обратились с призывом к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху использовать ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара для достижения сделки по сектору Газа с целью освобождения их близких, сообщила волонтерская организация Форум семей заложников.
«
"Главное препятствие устранено, пришло время для немедленного соглашения о возвращении всех заложников. Спустя три дня после ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара... семьи заложников сделали специальное заявление для СМИ в штаб-квартире семей заложников. Они потребовали, чтобы премьер-министр дал четкие инструкции переговорной группе о проведении встречи с посредниками для окончательного согласования условий сделки", - говорится в заявлении.
Заявление было сделано перед созывом заседания военно-политического кабинета министров в воскресенье вечером.
«
"В свете последних событий... появилась реальная возможность вернуть заложников. Всегда говорили, что Синвар все усложнял и не хотел сделки. Теперь, когда главный камень преткновения устранен, есть значительный потенциал для исполнения воли израильской общественности... Военные добились впечатляющих успехов в секторе Газа и на всех фронтах, но мы должны помнить, что главная цель еще не достигнута. Премьер-министр обещал вернуть всех, и теперь осталось выполнить это обещание. Победа состоит из двух главных вещей: разгрома ХАМАС и возвращения заложников", - заявил гражданин Шарон Шараби, чьи братья были увезены в Газу 7 октября 2023 года, один из которых уже погиб.
Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа уже несколько месяцев находятся в тупике. Ранее правительство Нетаньяху и движение ХАМАС обвиняли друг друга в намеренном срыве договоренностей и нежелании заключать сделку. С учетом недавней ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, которого в Израиле считали главным препятствием в заключении соглашения, перспективы дальнейших переговоров стали еще более туманными.
Нетаньяху после ликвидации Синвара на этой неделе выступил с видеообращением, в котором предложил амнистию тем в Газе, кто сложит оружие и освободит заложников. Многое теперь будет зависеть от того, какую позицию займет следующий лидер ХАМАС в палестинском анклаве, которого еще официально не назначили.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже 379 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.