https://ria.ru/20241020/zalozhniki-1979029816.html

Нетаньяху призвали использовать убийство лидера ХАМАС для сделки по Газе

Нетаньяху призвали использовать убийство лидера ХАМАС для сделки по Газе - РИА Новости, 20.10.2024

Нетаньяху призвали использовать убийство лидера ХАМАС для сделки по Газе

Семьи израильских заложников обратились с призывом к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху использовать ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T21:33

2024-10-20T21:33

2024-10-20T21:34

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Семьи израильских заложников обратились с призывом к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху использовать ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара для достижения сделки по сектору Газа с целью освобождения их близких, сообщила волонтерская организация Форум семей заложников. "Главное препятствие устранено, пришло время для немедленного соглашения о возвращении всех заложников. Спустя три дня после ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара... семьи заложников сделали специальное заявление для СМИ в штаб-квартире семей заложников. Они потребовали, чтобы премьер-министр дал четкие инструкции переговорной группе о проведении встречи с посредниками для окончательного согласования условий сделки", - говорится в заявлении. Заявление было сделано перед созывом заседания военно-политического кабинета министров в воскресенье вечером. "В свете последних событий... появилась реальная возможность вернуть заложников. Всегда говорили, что Синвар все усложнял и не хотел сделки. Теперь, когда главный камень преткновения устранен, есть значительный потенциал для исполнения воли израильской общественности... Военные добились впечатляющих успехов в секторе Газа и на всех фронтах, но мы должны помнить, что главная цель еще не достигнута. Премьер-министр обещал вернуть всех, и теперь осталось выполнить это обещание. Победа состоит из двух главных вещей: разгрома ХАМАС и возвращения заложников", - заявил гражданин Шарон Шараби, чьи братья были увезены в Газу 7 октября 2023 года, один из которых уже погиб. Переговоры через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа уже несколько месяцев находятся в тупике. Ранее правительство Нетаньяху и движение ХАМАС обвиняли друг друга в намеренном срыве договоренностей и нежелании заключать сделку. С учетом недавней ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, которого в Израиле считали главным препятствием в заключении соглашения, перспективы дальнейших переговоров стали еще более туманными. Нетаньяху после ликвидации Синвара на этой неделе выступил с видеообращением, в котором предложил амнистию тем в Газе, кто сложит оружие и освободит заложников. Многое теперь будет зависеть от того, какую позицию займет следующий лидер ХАМАС в палестинском анклаве, которого еще официально не назначили. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Заложники находятся в плену уже 379 дней, включая женщин, детей и пожилых людей.

https://ria.ru/20241020/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241019/netanyakhu-1978917407.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, яхья синвар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году