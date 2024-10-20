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На западе Украины раздались взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 20.10.2024
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00:57 20.10.2024 (обновлено: 01:03 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/vzryv-1978934293.html
На западе Украины раздались взрывы, сообщают СМИ
На западе Украины раздались взрывы, сообщают СМИ - РИА Новости, 20.10.2024
На западе Украины раздались взрывы, сообщают СМИ
Взрывы звучат в Ивано-Франковской и Львовской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T00:57
2024-10-20T01:03
в мире
ивано-франковская область
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Взрывы звучат в Ивано-Франковской и Львовской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua"."Взрывы в Ивано-Франковской и Львовской областях", - говорится в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ивано-Франковской и Львовской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской и Тернопольской областях Украины.Ранее взрывы прозвучали в Одесской области, Харькове, Кривом Роге и Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241020/gubernator-1978933099.html
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96
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в мире, ивано-франковская область
В мире, Ивано-Франковская область
На западе Украины раздались взрывы, сообщают СМИ

Украинские СМИ: в Ивано-Франковской и Львовской областях прогремели взрывы

© iStock.com / Ruslan MaiborodinВид на Ивано-Франковск
Вид на Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© iStock.com / Ruslan Maiborodin
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Взрывы звучат в Ивано-Франковской и Львовской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua".
"Взрывы в Ивано-Франковской и Львовской областях", - говорится в Telegram-канале издания.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ивано-Франковской и Львовской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской и Тернопольской областях Украины.
Ранее взрывы прозвучали в Одесской области, Харькове, Кривом Роге и Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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