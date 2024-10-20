https://ria.ru/20241020/vsu-1978976918.html

Потери ВСУ в Курской области составили более 310 военных за сутки

Потери ВСУ в Курской области составили более 310 военных за сутки - РИА Новости, 20.10.2024

Потери ВСУ в Курской области составили более 310 военных за сутки

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 310 военнослужащих, девять единиц бронетехники, в том числе БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:06

2024-10-20T13:06

2024-10-20T13:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 310 военнослужащих, девять единиц бронетехники, в том числе БМП, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241020/raketa-1978977839.html

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россия, вооруженные силы украины