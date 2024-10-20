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Потери ВСУ в Курской области составили более 310 военных за сутки - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 20.10.2024 (обновлено: 13:14 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/vsu-1978976918.html
Потери ВСУ в Курской области составили более 310 военных за сутки
Потери ВСУ в Курской области составили более 310 военных за сутки - РИА Новости, 20.10.2024
Потери ВСУ в Курской области составили более 310 военных за сутки
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 310 военнослужащих, девять единиц бронетехники, в том числе БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:06
2024-10-20T13:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 310 военнослужащих, девять единиц бронетехники, в том числе БМП, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Потери ВСУ в Курской области составили более 310 военных за сутки

Потери ВСУ в Курской области составили девять единиц бронетехники за сутки

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 310 военнослужащих, девять единиц бронетехники, в том числе БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке министерства.
Фрагменты и поражающие элементы ракеты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Над Курской областью уничтожили две украинские ракеты
Вчера, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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