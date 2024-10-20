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ВСУ потеряли до 645 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 20.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/vsu-1978972897.html
ВСУ потеряли до 645 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 645 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 20.10.2024
ВСУ потеряли до 645 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 645 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:15
2024-10-20T12:15
специальная военная операция на украине
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сша
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 645 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 116-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Северск, Веролюбовка, Дальнее, Курахово, Дачное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 645 военнослужащих, два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.
https://ria.ru/20241020/sever-1978972143.html
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россия, северск, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск, США, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 645 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения группировки "Юг" отразили две атаки, ВСУ потеряли до 645 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 645 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 116-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Северск, Веролюбовка, Дальнее, Курахово, Дачное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 645 военнослужащих, два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области
Вчера, 12:11
 
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