https://ria.ru/20241020/vsu-1978972897.html

ВСУ потеряли до 645 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 645 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 20.10.2024

ВСУ потеряли до 645 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 645 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:15

2024-10-20T12:15

2024-10-20T12:15

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 645 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 116-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Северск, Веролюбовка, Дальнее, Курахово, Дачное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 645 военнослужащих, два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США.

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россия, северск, сша, вооруженные силы украины