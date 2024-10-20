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ВСУ за сутки 12 раз обстреляли ДНР, выпустив более 30 боеприпасов
ВСУ за сутки 12 раз обстреляли ДНР, выпустив более 30 боеприпасов - РИА Новости, 20.10.2024
ВСУ за сутки 12 раз обстреляли ДНР, выпустив более 30 боеприпасов
Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 34 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T00:33
2024-10-20T00:33
2024-10-20T00:33
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 34 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двенадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двенадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 34 боеприпаса. В предыдущие сутки были зафиксированы 4 обстрела.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ за сутки 12 раз обстреляли ДНР, выпустив более 30 боеприпасов
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли ДНР, выпустив 34 боеприпаса