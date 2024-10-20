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Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
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12:14 20.10.2024 (обновлено: 12:20 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/vostok-1978972796.html
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 110 военнослужащих и бронемашину, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:14
2024-10-20T12:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 110 военнослужащих и бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ

Группировка "Восток" отразила контратаку противника, ВСУ потеряли до 110 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 110 военнослужащих и бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
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