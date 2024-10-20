https://ria.ru/20241020/vostok-1978972796.html

Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ

Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024

Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 110 военнослужащих и бронемашину, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:14

2024-10-20T12:14

2024-10-20T12:20

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ за сутки потеряли до 110 военнослужащих и бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность