https://ria.ru/20241020/voronin-1979034871.html
Коммунисты Молдавии потребовали от ЦИК остановить фальсификации
Коммунисты Молдавии потребовали от ЦИК остановить фальсификации - РИА Новости, 20.10.2024
Коммунисты Молдавии потребовали от ЦИК остановить фальсификации
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин направил срочное обращение в молдавский ЦИК с требованием остановить массовые... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:51
2024-10-20T22:51
2024-10-20T22:51
в мире
молдавия
владимир воронин
майя санду
ренато усатый
наша партия
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978968542_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_689cab0bd86bde53a1b2163cec9acb2f.jpg
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин направил срочное обращение в молдавский ЦИК с требованием остановить массовые фальсификации на выборах президента и референдуме о поправках в конституцию для евроинтеграции на зарубежных участках, сообщила депутат-коммунист Диана Караман. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Голосование на избирательных участках в Молдавии завершилось. "В связи с тем, что появилась информация о том, что за рубежом начала резко расти явка, при том что наши представителя говорят о том, что там нет ни единой души, по крайней мере их очень и очень мало, Владимир Воронин направил срочное обращение в ЦИК для того, чтобы они остановили масштабную фальсификацию, которую подготовила нам власть на международных участках", - заявила Караман в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. Она считает, что резкий рост явки на зарубежных участках неслучаен, власти таким образом пытаются сфальсифицировать выборы. "Представители власти, понимая свой полный провал на избирательных участках Республики Молдова, пытаются украсть наши с вами выборы через избирательные участки за рубежом", - пояснила она. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/rumyniya-1978981044.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978968542_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_268b370ad284989c7917cef582a9ff96.jpg
Выборы президента Молдавии в европейских странах
На участках для голосования в европейских странах, где власти Молдавии для выборов президента и референдума о евроинтеграции подготовили значительно больше мест для волеизъявления своих граждан, чем в России, избирателей практически нет, следует из фото и видеоматериалов, собранных корреспондентами РИА Новости
2024-10-20T22:51
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, владимир воронин, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Владимир Воронин, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Коммунисты Молдавии потребовали от ЦИК остановить фальсификации
Коммунисты Молдавии призвали ЦИК остановить фальсификации на участках за рубежом
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости.
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин направил срочное обращение в молдавский ЦИК с требованием остановить массовые фальсификации на выборах президента и референдуме о поправках в конституцию для евроинтеграции на зарубежных участках, сообщила
депутат-коммунист Диана Караман.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Голосование на избирательных участках в Молдавии завершилось.
«
"В связи с тем, что появилась информация о том, что за рубежом начала резко расти явка, при том что наши представителя говорят о том, что там нет ни единой души, по крайней мере их очень и очень мало, Владимир Воронин направил срочное обращение в ЦИК для того, чтобы они остановили масштабную фальсификацию, которую подготовила нам власть на международных участках", - заявила Караман в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
Она считает, что резкий рост явки на зарубежных участках неслучаен, власти таким образом пытаются сфальсифицировать выборы.
"Представители власти, понимая свой полный провал на избирательных участках Республики Молдова, пытаются украсть наши с вами выборы через избирательные участки за рубежом", - пояснила она.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.