https://ria.ru/20241020/voronin-1979034871.html

Коммунисты Молдавии потребовали от ЦИК остановить фальсификации

Коммунисты Молдавии потребовали от ЦИК остановить фальсификации - РИА Новости, 20.10.2024

Коммунисты Молдавии потребовали от ЦИК остановить фальсификации

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин направил срочное обращение в молдавский ЦИК с требованием остановить массовые... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T22:51

2024-10-20T22:51

2024-10-20T22:51

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин направил срочное обращение в молдавский ЦИК с требованием остановить массовые фальсификации на выборах президента и референдуме о поправках в конституцию для евроинтеграции на зарубежных участках, сообщила депутат-коммунист Диана Караман. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Голосование на избирательных участках в Молдавии завершилось. "В связи с тем, что появилась информация о том, что за рубежом начала резко расти явка, при том что наши представителя говорят о том, что там нет ни единой души, по крайней мере их очень и очень мало, Владимир Воронин направил срочное обращение в ЦИК для того, чтобы они остановили масштабную фальсификацию, которую подготовила нам власть на международных участках", - заявила Караман в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. Она считает, что резкий рост явки на зарубежных участках неслучаен, власти таким образом пытаются сфальсифицировать выборы. "Представители власти, понимая свой полный провал на избирательных участках Республики Молдова, пытаются украсть наши с вами выборы через избирательные участки за рубежом", - пояснила она. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

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Выборы президента Молдавии в европейских странах На участках для голосования в европейских странах, где власти Молдавии для выборов президента и референдума о евроинтеграции подготовили значительно больше мест для волеизъявления своих граждан, чем в России, избирателей практически нет, следует из фото и видеоматериалов, собранных корреспондентами РИА Новости 2024-10-20T22:51 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, владимир воронин, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024