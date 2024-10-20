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Макрон снабжает Украину старыми вооружениями, заявил французский МО

Макрон снабжает Украину старыми вооружениями, заявил французский МО - РИА Новости, 20.10.2024

Макрон снабжает Украину старыми вооружениями, заявил французский МО

Франция снабжает Украину старыми вооружениями, которые все равно были бы списаны, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню в интервью изданию... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:26

2024-10-20T13:26

2024-10-20T13:26

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ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Франция снабжает Украину старыми вооружениями, которые все равно были бы списаны, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню в интервью изданию Tribune Dimanche.В интервью министра спросили о будущем военной помощи Франции Украине на фоне существенного бюджетного дефицита в стране и возможного сокращения поддержки Киева США. "В основе нашей помощи Украине лежат три вещи. Во-первых, мы сдаем старую технику, которую в любом случае заменили бы благодаря закону о военном программировании. Во-вторых, в отличие от некоторых наших европейских союзников, мы не закупаем технику в США, а размещаем заказы у собственной оборонной промышленности. Наконец, мы используем доходы от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины", - сказал министр. По его словам, доход от них во Франции за 2024 год составил 300 миллионов евро. "Это позволило заказать 12 новых гаубиц Caesar, которые будут поставлены Украине, а также 155-мм снаряды, ракеты "Астер", управляемые бомбы ААСМ, огневые точки и ракеты "Мистраль", - уточнил министр. Лекорню добавил, что Франция намерена продолжать обучать солдат Украины, "которой нужно, по крайней мере, с десяток новых бригад". При этом ранее на Украине начал работу филиал франко-германского оборонного концерна KNDS. "Мы создаем стратегическую близость с украинцами. Для наших будущих интересов то, что они знают французское оружие и доктрину, не так уж и плохо", - сказал он. Ранее Лекорню заявил, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. Он также заявлял, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков. Президент Франции Эммануэль Макрон также недавно посетил военную базу, где проходят обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат, которые Париж намерен полностью снабдить вооружениями, включая бронемашины VAB, гаубицы Caesar и колесные танки AMX-10. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241018/berlin-1978831697.html

https://ria.ru/20241020/makron-1978966953.html

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украина, франция, сша, себастьян лекорню, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, в мире