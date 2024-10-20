https://ria.ru/20241020/voennosluzhaschiy-1978935814.html

Бойцы ВС России два месяца выходили из окружения в Курской области

Бойцы ВС России два месяца выходили из окружения в Курской области - РИА Новости, 20.10.2024

Бойцы ВС России два месяца выходили из окружения в Курской области

Российские солдаты после нападения ВСУ на Курскую область в августе провели два месяца в глубоком тылу украинской армии и смогли выбраться, рассказал РИА... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T02:09

2024-10-20T02:09

2024-10-20T09:57

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 окт — РИА Новости. Российские солдаты после нападения ВСУ на Курскую область в августе провели два месяца в глубоком тылу украинской армии и смогли выбраться, рассказал РИА Новости военнослужащий Максим Андреев. "Мы услышали звуки вражеской техники. Мы поняли, что она подходит к границе. Тогда старшина дал команду "к бою", рассредоточиться по своим позициям. Целый день мы сидели и ждали, слышали вражескую технику. Готовились, что сейчас начнут атаку вражеские солдаты", — отметил он.Спустя какое-то время подразделению Андреева сообщили, что ВСУ прорвались через соседний взвод. На следующий день старшина собрал бойцов и заявил о необходимости вырваться из окружения.Через несколько дней военнослужащие решили разбиться на малые группы и выходить через леса и поля в сторону российских позиций. Андреев вместе с сержантом и еще тремя сослуживцами начали свой опасный путь, находясь уже в глубоком тылу противника. "Дошли до речки, переплыли с бронежилетами и автоматами. Один из наших утопил телефон в речке. <...> Отдохнули несколько часов и начали продвижение дальше", — сказал военнослужащий.Периодически российские солдаты оказывались настолько близко к боевикам ВСУ, что могли разобрать, что те говорят. Больше двух месяцев военнослужащие укрывались в лесах и деревнях. Мирные жители, оказавшиеся на занятой противником территории, помогали российским бойцам, приносили воду и еду, сообщали о расположении украинских военных. "Мы наткнулись на местного дядю Сашу. Узнали, что вообще происходит. Он говорит, что украинцы лазили по деревне, но на его улице, где он живет, — относительно спокойно, они особо не ходят. Он говорит, что если хотите, я могу вас приютить. Можете поселиться у меня дома", — вспоминает Андреев.Вывести из окружения российских военных смогли после стремительного продвижения группировки "Север". Бойцам оказали на месте всю необходимую помощь, а затем эвакуировали в тыл.Российские силы продолжают разгром группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки "Север" в последние дни ведут наступление и нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Любимовки, Свердликово, Малой Локни, Нового Пути и Плехово.ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 24 740 военнослужащих и 167 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241019/bespilotniki-1978923370.html

https://ria.ru/20241019/aviatsiya-1978895118.html

https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978885395.html

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курская область

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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины