В шести областях Украины звучит воздушная тревога
Власти: в шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Черкасской областях Украины снова звучит сигнал воздушной тревоги, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в Киеве второй сигнал за ночь был объявлен около 2.11 мск. В областях тревога звучит уже несколько часов.
Ранее украинские СМИ сообщали о том, что в Одесской области, Харькове, Кривом Роге и Киеве звучали взрывы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре