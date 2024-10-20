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Влах рассказала, за кого проголосовала на выборах в Молдавии

Влах рассказала, за кого проголосовала на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Влах рассказала, за кого проголосовала на выборах в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии, экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила РИА Новости, что на выборах она проголосовала за нейтральную республику, в... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:56

2024-10-20T11:56

2024-10-20T12:05

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила РИА Новости, что на выборах она проголосовала за нейтральную республику, в которой будет царить мир. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. На избирательный участок Влах пришла со своей дочерью, которая также приняла участие в голосовании. "Мы сегодня голосовали за нейтральную Молдову, за мирную Молдову, голосовали за Молдову, из которой молодые люди и жители нашей страны уезжать не будут. Мы голосовали за Молдову, в которой будет объединенное общество, в которой будет гармония, в которой все будут чувствовать себя комфортно, за Молдову, в которой президент Республики Молдова будет заботиться о гражданах нашей страны", - заявила Влах. Она заверила, что вместе с дочерью верит в будущее республики. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/usatyy-1978969145.html

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в мире, молдавия, ирина влах, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024