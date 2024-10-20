https://ria.ru/20241020/virusy-1978946265.html
В Руанде начали первые в мире испытания препарата от вируса Марбург
В Руанде начали первые в мире испытания препарата от вируса Марбург - РИА Новости, 20.10.2024
В Руанде начали первые в мире испытания препарата от вируса Марбург
Руанда начала первые в мире клинические испытания препарата от вируса Марбург на фоне вспышки заболевания в стране, сообщает региональное отделение Всемирной... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T07:09
2024-10-20T07:09
2024-10-20T07:54
россия
специальная военная операция на украине
руанда
африка
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681098_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_452760d4bb752fc2acf7ada43e5cf335.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Руанда начала первые в мире клинические испытания препарата от вируса Марбург на фоне вспышки заболевания в стране, сообщает региональное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке."Сегодня Руанда начала первые в мире клинические испытания препарата от вирусного заболевания Марбург в сотрудничестве с ВОЗ", - говорится в сообщении на странице африканского отделения в соцсети X.Отмечается, что во время клинических испытаний будет проверяться безопасность и эффективность препарата Remdesivir, который ранее уже применялся для лечения COVID-19, а также антитела под названием MBP091, разрабатываемого специально для борьбы с вирусом Марбург.ВОЗ также указывает на то, что клиническим испытаниям предшествовала двухлетняя работа почти 200 ученых и сотрудников министерств здравоохранения из 17 стран Африки и других точек мира.Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 3 октября сообщил, что в Руанде выявлено 36 случаев заболевания вирусом Марбург, в 11 из которых пациенты скончались. В организации отметили, что оценивают риск вспышки высоколетального вируса Марбург в Руанде как "очень высокий на национальном уровне". В то же время, на региональном уровне ВОЗ считает риск "высоким", на глобальном - "низким".
https://ria.ru/20241019/marburg-1978850942.html
https://ria.ru/20241015/moshenniki-1978078620.html
россия
руанда
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681098_28:0:660:474_1920x0_80_0_0_bfe652c745da6a0fa6b59e5c8816a575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, руанда, африка, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Руанда, Африка, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, В мире
В Руанде начали первые в мире испытания препарата от вируса Марбург
Руанда начала первые в мире клинические испытания препарата от вируса Марбург