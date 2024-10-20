https://ria.ru/20241020/virusy-1978946265.html

В Руанде начали первые в мире испытания препарата от вируса Марбург

В Руанде начали первые в мире испытания препарата от вируса Марбург - РИА Новости, 20.10.2024

В Руанде начали первые в мире испытания препарата от вируса Марбург

Руанда начала первые в мире клинические испытания препарата от вируса Марбург на фоне вспышки заболевания в стране, сообщает региональное отделение Всемирной... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T07:09

2024-10-20T07:09

2024-10-20T07:54

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Руанда начала первые в мире клинические испытания препарата от вируса Марбург на фоне вспышки заболевания в стране, сообщает региональное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке."Сегодня Руанда начала первые в мире клинические испытания препарата от вирусного заболевания Марбург в сотрудничестве с ВОЗ", - говорится в сообщении на странице африканского отделения в соцсети X.Отмечается, что во время клинических испытаний будет проверяться безопасность и эффективность препарата Remdesivir, который ранее уже применялся для лечения COVID-19, а также антитела под названием MBP091, разрабатываемого специально для борьбы с вирусом Марбург.ВОЗ также указывает на то, что клиническим испытаниям предшествовала двухлетняя работа почти 200 ученых и сотрудников министерств здравоохранения из 17 стран Африки и других точек мира.Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 3 октября сообщил, что в Руанде выявлено 36 случаев заболевания вирусом Марбург, в 11 из которых пациенты скончались. В организации отметили, что оценивают риск вспышки высоколетального вируса Марбург в Руанде как "очень высокий на национальном уровне". В то же время, на региональном уровне ВОЗ считает риск "высоким", на глобальном - "низким".

https://ria.ru/20241019/marburg-1978850942.html

https://ria.ru/20241015/moshenniki-1978078620.html

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россия, руанда, африка, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире