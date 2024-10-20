https://ria.ru/20241020/videoobrascheniya-1978932126.html

Военные в День отца записали видеообращения своим детям

Военные в День отца записали видеообращения своим детям - РИА Новости, 20.10.2024

Военные в День отца записали видеообращения своим детям

Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, в День отца записали трогательные видеообращения своим детям, которые ждут их возвращения домой, видео... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T00:13

2024-10-20T00:13

2024-10-20T08:46

россия

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, в День отца записали трогательные видеообращения своим детям, которые ждут их возвращения домой, видео РИА Новости предоставил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Всероссийский день отца учрежден в 2021 году и отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 20 октября. "На данный момент находимся на курском направлении в обороне, перед противником, обороняем наш тыл, наших матерей, жен, детей. Пользуясь случаем, хочу передать своим детям огромный привет, сыночку Диме, которому восемь лет, и Глебу, которому полтора годика. Детки, дорогие, дождитесь меня", - говорит боец с позывным "Гром" в видеообращении к своим сыновьям. Военнослужащие передают своим детям самые теплые слова любви. Боец с позывным "Набат" просит сына Сашу не давать в обиду маму и сестру. Военнослужащий "Фома" обещает детям вернуться с победой. "Победа будет за нами", - говорят военные в видео.

https://ria.ru/20241012/vuzy-1977766155.html

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Российские военные в День отца записали видеообращения своим детям Российские военные, участвующие в спецоперации, в День отца записали видеообращения своим детям и обещают вернуться домой с победой. Видео РИА Новости предоставил ОНФ. 2024-10-20T00:13 true PT1M42S

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россия, общероссийский народный фронт, общество