https://ria.ru/20241020/videoobrascheniya-1978932126.html
Военные в День отца записали видеообращения своим детям
Военные в День отца записали видеообращения своим детям - РИА Новости, 20.10.2024
Военные в День отца записали видеообращения своим детям
Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, в День отца записали трогательные видеообращения своим детям, которые ждут их возвращения домой, видео... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T00:13
2024-10-20T00:13
2024-10-20T08:46
россия
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, в День отца записали трогательные видеообращения своим детям, которые ждут их возвращения домой, видео РИА Новости предоставил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Всероссийский день отца учрежден в 2021 году и отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 20 октября. "На данный момент находимся на курском направлении в обороне, перед противником, обороняем наш тыл, наших матерей, жен, детей. Пользуясь случаем, хочу передать своим детям огромный привет, сыночку Диме, которому восемь лет, и Глебу, которому полтора годика. Детки, дорогие, дождитесь меня", - говорит боец с позывным "Гром" в видеообращении к своим сыновьям. Военнослужащие передают своим детям самые теплые слова любви. Боец с позывным "Набат" просит сына Сашу не давать в обиду маму и сестру. Военнослужащий "Фома" обещает детям вернуться с победой. "Победа будет за нами", - говорят военные в видео.
https://ria.ru/20241012/vuzy-1977766155.html
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Российские военные в День отца записали видеообращения своим детям
Российские военные, участвующие в спецоперации, в День отца записали видеообращения своим детям и обещают вернуться домой с победой. Видео РИА Новости предоставил ОНФ.
2024-10-20T00:13
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россия, общероссийский народный фронт, общество
Россия, Общероссийский народный фронт, Общество
Военные в День отца записали видеообращения своим детям
ОНФ: военные, участвующие в СВО, в День отца записали видеообращения детям