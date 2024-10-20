https://ria.ru/20241020/vagenkneht-1979038908.html

Вагенкнехт назвала требование Мерца по Taurus призывом к войне с Россией

Вагенкнехт назвала требование Мерца по Taurus призывом к войне с Россией - РИА Новости, 20.10.2024

Вагенкнехт назвала требование Мерца по Taurus призывом к войне с Россией

Требование кандидата в канцлеры ФРГ и главы Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца поставить Украине ракеты Taurus фактически является призывом РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T23:52

2024-10-20T23:52

2024-10-20T23:52

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. Требование кандидата в канцлеры ФРГ и главы Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца поставить Украине ракеты Taurus фактически является призывом о вступлении Германии в войну с РФ, заявила глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью журналу Spiegel. Ранее Мерц в ходе дебатов в бундестаге высказался за поставку ракет Taurus Украине, потребовав у канцлера Олафа Шольца пойти на такой шаг в случае несоблюдения Москвой требования остановить обстрел в течение 24 часов. При этом Шольц отказывается идти на такой шаг. "После ужасающего выступления Фридриха Мерца в бундестаге на этой неделе, в котором он фактически призвал Германию к вступлении в войну против России, мы сможем вступить в коалицию с его партией только в том случае, если правительство земли четко дистанцируется от подобных позиций", - заявила Вагенкнехт, чья партия на текущий момент находится в коалиционных переговорах с ХДС в Тюрингии. По словам Вагенкнехт, партия ССВ всегда давала понять, что требование дипломатических усилий вместо поставок оружия Украине и отказ от запланированного размещения американских ракет в Германии должно быть включено в преамбулу возможного коалиционного соглашения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20241018/frg-1978628668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, германия, сара вагенкнехт, фридрих мерц, сергей лавров, нато, хдс/хсс, вооруженные силы украины