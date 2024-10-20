https://ria.ru/20241020/uzhin-1979015235.html

В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ

В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024

В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер принял коллегу в своей... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T19:53

2024-10-20T19:53

2024-10-20T20:12

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саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер принял коллегу в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Завтра им предстоят переговоры в официальной обстановке. А в воскресенье, как анонсировал сам Путин, главы двух государств "поужинают, посидят, проведут вместе вечер, поговорят по всем текущим вопросам". О неформальном характере сегодняшней беседы говорит и убранство. На столике, расположенном между лидерами, стоят две чайные пары и угощения с национальным колоритом: сухофрукты, орехи, восточные сладости.

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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево 2024-10-20T19:53 true PT0M50S

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Наталья Макарова

в мире, россия, оаэ, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году