https://ria.ru/20241020/uzhin-1979015235.html
В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ
В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер принял коллегу в своей... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:53
2024-10-20T19:53
2024-10-20T20:12
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саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер принял коллегу в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Завтра им предстоят переговоры в официальной обстановке. А в воскресенье, как анонсировал сам Путин, главы двух государств "поужинают, посидят, проведут вместе вечер, поговорят по всем текущим вопросам". О неформальном характере сегодняшней беседы говорит и убранство. На столике, расположенном между лидерами, стоят две чайные пары и угощения с национальным колоритом: сухофрукты, орехи, восточные сладости.
https://ria.ru/20241020/oae-1979005504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979018388_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7eb4c44c6d5be68f38afe8a5b31d633f.jpg
Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
2024-10-20T19:53
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оаэ, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ
Путин начал неформальный ужин с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер принял коллегу в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Завтра им предстоят переговоры в официальной обстановке. А в воскресенье, как анонсировал сам Путин, главы двух государств "поужинают, посидят, проведут вместе вечер, поговорят по всем текущим вопросам".
О неформальном характере сегодняшней беседы говорит и убранство. На столике, расположенном между лидерами, стоят две чайные пары и угощения с национальным колоритом: сухофрукты, орехи, восточные сладости.