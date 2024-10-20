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В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
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19:53 20.10.2024 (обновлено: 20:12 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/uzhin-1979015235.html
В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ
В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер принял коллегу в своей... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:53
2024-10-20T20:12
в мире
россия
оаэ
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер принял коллегу в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Завтра им предстоят переговоры в официальной обстановке. А в воскресенье, как анонсировал сам Путин, главы двух государств "поужинают, посидят, проведут вместе вечер, поговорят по всем текущим вопросам". О неформальном характере сегодняшней беседы говорит и убранство. На столике, расположенном между лидерами, стоят две чайные пары и угощения с национальным колоритом: сухофрукты, орехи, восточные сладости.
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4.7
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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
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в мире, россия, оаэ, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Ново-Огарево начался неформальный ужин Путина с президентом ОАЭ

Путин начал неформальный ужин с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер принял коллегу в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Завтра им предстоят переговоры в официальной обстановке. А в воскресенье, как анонсировал сам Путин, главы двух государств "поужинают, посидят, проведут вместе вечер, поговорят по всем текущим вопросам".
О неформальном характере сегодняшней беседы говорит и убранство. На столике, расположенном между лидерами, стоят две чайные пары и угощения с национальным колоритом: сухофрукты, орехи, восточные сладости.
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