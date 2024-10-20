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"Убирайся отсюда": Трамп "выгнал" Камалу Харрис - РИА Новости, 20.10.2024
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04:52 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/uvolnenie-1978941450.html
"Убирайся отсюда": Трамп "выгнал" Камалу Харрис
"Убирайся отсюда": Трамп "выгнал" Камалу Харрис - РИА Новости, 20.10.2024
"Убирайся отсюда": Трамп "выгнал" Камалу Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканкой партии Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на политическом митинге в Пенсильвании заявил, что его... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T04:52
2024-10-20T04:52
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камала харрис
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканкой партии Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на политическом митинге в Пенсильвании заявил, что его соперница, кандидат от Демократической партии, Камала Харрис будет "уволена" сразу после выборов 5 ноября."Вы (жители Пенсильвании. — Прим. ред.) должны сказать ей (Камале Харрис. — Прим. ред.), что больше не можете ее терпеть. Мы больше не можем ее терпеть &lt;…&gt; Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!", — заявил он.Это заявление вызвало бурную реакцию и восторженные овации собравшихся сторонников экс-президента.Трамп систематически критикует Харрис за ее действия на посту вице-президента США, а также политический курс Белого дома. Ранее, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, Трамп заявил, что действующее правительство может развязать третью мировую войну.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241012/kharris-1977775101.html
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в мире, пенсильвания, сша, калифорния, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Пенсильвания, США, Калифорния, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Убирайся отсюда": Трамп "выгнал" Камалу Харрис

Трамп заявил на митинге в Пенсильвании об "увольнении" Камалы Харрис

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканкой партии Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на политическом митинге в Пенсильвании заявил, что его соперница, кандидат от Демократической партии, Камала Харрис будет "уволена" сразу после выборов 5 ноября.
«
"Вы (жители Пенсильвании. — Прим. ред.) должны сказать ей (Камале Харрис. — Прим. ред.), что больше не можете ее терпеть. Мы больше не можем ее терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!", — заявил он.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Штаб Трампа заявил о недостаточной выносливости Харрис
12 октября, 20:48
Это заявление вызвало бурную реакцию и восторженные овации собравшихся сторонников экс-президента.
Трамп систематически критикует Харрис за ее действия на посту вице-президента США, а также политический курс Белого дома. Ранее, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, Трамп заявил, что действующее правительство может развязать третью мировую войну.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
"Худший кошмар": Камала Харрис опозорилась на публике
13 октября, 04:38
 
В миреПенсильванияСШАКалифорнияКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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