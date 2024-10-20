"Убирайся отсюда": Трамп "выгнал" Камалу Харрис
Трамп заявил на митинге в Пенсильвании об "увольнении" Камалы Харрис
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканкой партии Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на политическом митинге в Пенсильвании заявил, что его соперница, кандидат от Демократической партии, Камала Харрис будет "уволена" сразу после выборов 5 ноября.
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"Вы (жители Пенсильвании. — Прим. ред.) должны сказать ей (Камале Харрис. — Прим. ред.), что больше не можете ее терпеть. Мы больше не можем ее терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!", — заявил он.
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Это заявление вызвало бурную реакцию и восторженные овации собравшихся сторонников экс-президента.
Трамп систематически критикует Харрис за ее действия на посту вице-президента США, а также политический курс Белого дома. Ранее, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, Трамп заявил, что действующее правительство может развязать третью мировую войну.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
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