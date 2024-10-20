Рейтинг@Mail.ru
На Украине возбудили дело после поджога храма УПЦ - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/upts-1979007903.html
На Украине возбудили дело после поджога храма УПЦ
На Украине возбудили дело после поджога храма УПЦ - РИА Новости, 20.10.2024
На Украине возбудили дело после поджога храма УПЦ
Уголовное дело возбудили на Украине по факту поджога храма канонической Украинской православной церкви в Винницкой области, сообщил покинувший страну депутат... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T18:49
2024-10-20T18:49
украина
винницкая область
волынская область
украинская православная церковь
верховная рада украины
московский патриархат
ситуация вокруг упц
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_a1d3e12c08c928378a486ed1695c1307.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на Украине по факту поджога храма канонической Украинской православной церкви в Винницкой области, сообщил покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Дмитрук 26 сентября сообщил, что сторонник раскольнической структуры "Православная церковь Украины" поджег Покровский храм канонической Украинской православной церкви в Волынской области. "По моим обращениям было возбуждено сразу два уголовных дела. Первое – по факту поджога храма УПЦ в селе Старые Кошары на Волыни, который совершил последователь ПЦУ… В рамках досудебного расследования по поджогу храма полиция назначила экспертизы, уже были допрошены пострадавшие, свидетели и установлено личность преступника". – написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, еще одно дело возбуждено по факту превышения сотрудниками полиции своих полномочий во время мобилизации в Чернигове. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
https://ria.ru/20241017/khram-1978469844.html
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974299474.html
украина
винницкая область
волынская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_fd8e2474cc374e243a0b6196ca137c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, винницкая область, волынская область, украинская православная церковь, верховная рада украины, московский патриархат, ситуация вокруг упц, происшествия
Украина, Винницкая область, Волынская область, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Происшествия
На Украине возбудили дело после поджога храма УПЦ

На Украине возбудили уголовное дело после поджога храма УПЦ на Волыни

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили сотрудников украинской полиции
Автомобили сотрудников украинской полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобили сотрудников украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на Украине по факту поджога храма канонической Украинской православной церкви в Винницкой области, сообщил покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Дмитрук 26 сентября сообщил, что сторонник раскольнической структуры "Православная церковь Украины" поджег Покровский храм канонической Украинской православной церкви в Волынской области.
Повторный штурм Архангело-Михайловского собора в Черкассах - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вооруженные радикалы взяли штурмом собор УПЦ в Черкассах
17 октября, 11:34
"По моим обращениям было возбуждено сразу два уголовных дела. Первое – по факту поджога храма УПЦ в селе Старые Кошары на Волыни, который совершил последователь ПЦУ… В рамках досудебного расследования по поджогу храма полиция назначила экспертизы, уже были допрошены пострадавшие, свидетели и установлено личность преступника". – написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, еще одно дело возбуждено по факту превышения сотрудниками полиции своих полномочий во время мобилизации в Чернигове.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
На Украине вступил в силу закон о запрете канонической УПЦ
23 сентября, 18:55
 
УкраинаВинницкая областьВолынская областьУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала