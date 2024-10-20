https://ria.ru/20241020/upts-1979007903.html

На Украине возбудили дело после поджога храма УПЦ

На Украине возбудили дело после поджога храма УПЦ - РИА Новости, 20.10.2024

На Украине возбудили дело после поджога храма УПЦ

Уголовное дело возбудили на Украине по факту поджога храма канонической Украинской православной церкви в Винницкой области, сообщил покинувший страну депутат... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T18:49

2024-10-20T18:49

2024-10-20T18:49

украина

винницкая область

волынская область

украинская православная церковь

верховная рада украины

московский патриархат

ситуация вокруг упц

происшествия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на Украине по факту поджога храма канонической Украинской православной церкви в Винницкой области, сообщил покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Дмитрук 26 сентября сообщил, что сторонник раскольнической структуры "Православная церковь Украины" поджег Покровский храм канонической Украинской православной церкви в Волынской области. "По моим обращениям было возбуждено сразу два уголовных дела. Первое – по факту поджога храма УПЦ в селе Старые Кошары на Волыни, который совершил последователь ПЦУ… В рамках досудебного расследования по поджогу храма полиция назначила экспертизы, уже были допрошены пострадавшие, свидетели и установлено личность преступника". – написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, еще одно дело возбуждено по факту превышения сотрудниками полиции своих полномочий во время мобилизации в Чернигове. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

https://ria.ru/20241017/khram-1978469844.html

https://ria.ru/20240923/ukraina-1974299474.html

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украина, винницкая область, волынская область, украинская православная церковь, верховная рада украины, московский патриархат, ситуация вокруг упц, происшествия