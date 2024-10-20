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ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям связанной с "Хезболлой" финорганизации - РИА Новости, 20.10.2024
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23:02 20.10.2024 (обновлено: 23:20 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/udary-1979035681.html
ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям связанной с "Хезболлой" финорганизации
ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям связанной с "Хезболлой" финорганизации - РИА Новости, 20.10.2024
ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям связанной с "Хезболлой" финорганизации
Израиль в воскресенье вечером нанес удары по зданиям связанной с ливанском движением "Хезболлах" финансовой организации "Кард аль-Хасан" в долине Бекаа на... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:02
2024-10-20T23:20
в мире
ливан
хезболла
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ДОХА, 20 окт - РИА Новости. Израиль в воскресенье вечером нанес удары по зданиям связанной с ливанском движением "Хезболлах" финансовой организации "Кард аль-Хасан" в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил телеканал "Аль-Джадид".По его информации, два авиаудара были нанесены по отделениям этой организации, одно из которых было расположено на рынке административного центра Бекаа - города Баальбек. Еще один удар пришелся по отделению этой организации в городе Хермель на востоке Ливана.Ранее израильские власти обвинили "Кард аль-Хасан" в финансировании поставок вооружений "Хезболлах" через Иран.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, ливан, хезболла
В мире, Ливан, Хезболла
ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям связанной с "Хезболлой" финорганизации

"Аль-Джадид": Израиль нанес удары по отделениям финорганизации "Кард аль-Хасан"

© AP Photo / Hassan AmmarМесто израильского авиаудара в Ливане
Место израильского авиаудара в Ливане - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Место израильского авиаудара в Ливане. Архивное фото
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ДОХА, 20 окт - РИА Новости. Израиль в воскресенье вечером нанес удары по зданиям связанной с ливанском движением "Хезболлах" финансовой организации "Кард аль-Хасан" в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил телеканал "Аль-Джадид".
По его информации, два авиаудара были нанесены по отделениям этой организации, одно из которых было расположено на рынке административного центра Бекаа - города Баальбек. Еще один удар пришелся по отделению этой организации в городе Хермель на востоке Ливана.
Ранее израильские власти обвинили "Кард аль-Хасан" в финансировании поставок вооружений "Хезболлах" через Иран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
19 сентября, 08:00
 
В миреЛиванХезболла
 
 
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