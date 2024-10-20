https://ria.ru/20241020/udary-1979035681.html

ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям связанной с "Хезболлой" финорганизации

ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям связанной с "Хезболлой" финорганизации - РИА Новости, 20.10.2024

ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям связанной с "Хезболлой" финорганизации

Израиль в воскресенье вечером нанес удары по зданиям связанной с ливанском движением "Хезболлах" финансовой организации "Кард аль-Хасан" в долине Бекаа на... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T23:02

2024-10-20T23:02

2024-10-20T23:20

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ливан

хезболла

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ДОХА, 20 окт - РИА Новости. Израиль в воскресенье вечером нанес удары по зданиям связанной с ливанском движением "Хезболлах" финансовой организации "Кард аль-Хасан" в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил телеканал "Аль-Джадид".По его информации, два авиаудара были нанесены по отделениям этой организации, одно из которых было расположено на рынке административного центра Бекаа - города Баальбек. Еще один удар пришелся по отделению этой организации в городе Хермель на востоке Ливана.Ранее израильские власти обвинили "Кард аль-Хасан" в финансировании поставок вооружений "Хезболлах" через Иран.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

ливан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, хезболла