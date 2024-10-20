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ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям связанной с "Хезболлой" финорганизации
ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям связанной с "Хезболлой" финорганизации - РИА Новости, 20.10.2024
ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям связанной с "Хезболлой" финорганизации
Израиль в воскресенье вечером нанес удары по зданиям связанной с ливанском движением "Хезболлах" финансовой организации "Кард аль-Хасан" в долине Бекаа на... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:02
2024-10-20T23:02
2024-10-20T23:20
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ДОХА, 20 окт - РИА Новости. Израиль в воскресенье вечером нанес удары по зданиям связанной с ливанском движением "Хезболлах" финансовой организации "Кард аль-Хасан" в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил телеканал "Аль-Джадид".По его информации, два авиаудара были нанесены по отделениям этой организации, одно из которых было расположено на рынке административного центра Бекаа - города Баальбек. Еще один удар пришелся по отделению этой организации в городе Хермель на востоке Ливана.Ранее израильские власти обвинили "Кард аль-Хасан" в финансировании поставок вооружений "Хезболлах" через Иран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, хезболла
ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям связанной с "Хезболлой" финорганизации
"Аль-Джадид": Израиль нанес удары по отделениям финорганизации "Кард аль-Хасан"
ДОХА, 20 окт - РИА Новости.
Израиль в воскресенье вечером нанес удары по зданиям связанной с ливанском движением "Хезболлах" финансовой организации "Кард аль-Хасан" в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил телеканал "Аль-Джадид"
.
По его информации, два авиаудара были нанесены по отделениям этой организации, одно из которых было расположено на рынке административного центра Бекаа - города Баальбек. Еще один удар пришелся по отделению этой организации в городе Хермель на востоке Ливана.
Ранее израильские власти обвинили "Кард аль-Хасан" в финансировании поставок вооружений "Хезболлах" через Иран.