https://ria.ru/20241020/udary-1978956073.html

ВСУ за сутки нанесли более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 20.10.2024

ВСУ за сутки нанесли более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 72 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T09:40

2024-10-20T09:40

2024-10-20T09:40

специальная военная операция на украине

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херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 20 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 72 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 49 артиллерийских ударов. Еще 23 обстрела со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каменка, Таврийск, Алешки, Днепряны, Райское, Масловка, Новые Лагеря, Корсунка, Великая Лепетиха, Каховка.

https://ria.ru/20241020/dotkom-1978951365.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины