https://ria.ru/20241020/udary-1978956073.html
ВСУ за сутки нанесли более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 20.10.2024
ВСУ за сутки нанесли более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 72 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:40
2024-10-20T09:40
2024-10-20T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ГЕНИЧЕСК, 20 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 72 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 49 артиллерийских ударов. Еще 23 обстрела со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каменка, Таврийск, Алешки, Днепряны, Райское, Масловка, Новые Лагеря, Корсунка, Великая Лепетиха, Каховка.
https://ria.ru/20241020/dotkom-1978951365.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли более 70 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по 11 херсонским населенным пунктам