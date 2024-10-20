https://ria.ru/20241020/turist-1978998958.html

В крымских горах спасли туриста с собакой

В крымских горах спасли туриста с собакой - РИА Новости, 20.10.2024

В крымских горах спасли туриста с собакой

В горах Крыма спасли мужчину, который пошел гулять с собакой и заблудился, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T17:00

2024-10-20T17:00

2024-10-20T17:43

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. В горах Крыма спасли мужчину, который пошел гулять с собакой и заблудился, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. "Мужчина ушел гулять в лес с собакой и с наступлением темного времени суток не смог найти обратный путь. Спасатели "прочесали" территорию. Турист и его верный друг оперативно найдены", — подчеркнули в ведомстве. Мужчина заблудился в горной местности в районе села Скалистое в Бахчисарайском районе.

https://ria.ru/20241011/uragan-1977504170.html

республика крым

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым