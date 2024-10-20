https://ria.ru/20241020/tsik-1978979321.html

ЦИК в Молдавии уведомили о 20 нарушениях на выборах президента

ЦИК в Молдавии уведомили о 20 нарушениях на выборах президента - РИА Новости, 20.10.2024

ЦИК в Молдавии уведомили о 20 нарушениях на выборах президента

Полиция Молдавии уведомила ЦИК о 20 случаях возможных нарушений в ходе выборов президента Молдавии, в число которых входят нарушение тайны голосования, порча... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:30

2024-10-20T13:30

2024-10-20T13:30

в мире

молдавия

майя санду

ренато усатый

наша партия

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978959343_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8aac431a93e9d2b46813a422e94b4a79.jpg

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии уведомила ЦИК о 20 случаях возможных нарушений в ходе выборов президента Молдавии, в число которых входят нарушение тайны голосования, порча бюллетеней и коррупция избирателей, заявила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск). "ЦИК ответственно следит за справедливым и прозрачным проведением избирательного процесса. Генеральный инспекторат полиции зафиксировал около 20 инцидентов, связанных с выборами (по данным на 13.00 - ред.). К ним относятся фотографирование бюллетеней - семь случаев, порча бюллетеней, шесть случаев предвыборной агитации, два случая организованной перевозки избирателей и три случая обоснованных подозрений в коррупции избирателей", - заявила Караман. По ее словам, все эти случаи изучаются правоохранительными органами. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

https://ria.ru/20241020/kiku-1978974115.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024