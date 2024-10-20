Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" продолжили движение в глубину обороны противника - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 20.10.2024 (обновлено: 12:17 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/tsentr-1978972693.html
Подразделения "Центра" продолжили движение в глубину обороны противника
Подразделения "Центра" продолжили движение в глубину обороны противника - РИА Новости, 20.10.2024
Подразделения "Центра" продолжили движение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, американский... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:13
2024-10-20T12:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_1209:524:3072:1572_1920x0_80_0_0_66b3c3a70e2570d2aac9219fc77096b3.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, американский бронетранспортер М117, две бронемашины "Козак" и РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Новотроицкое, Шевченко и Цукурино Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак формирований 53-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 460 военнослужащих, бронетранспортер М117 производства США, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион" и 122-мм реактивную систему залпового огня "Град", - сказано в сводке министерства.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974225217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81bb5e3ae392f49f2b954ab257f70796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Центра" продолжили движение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 40 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, американский бронетранспортер М117, две бронемашины "Козак" и РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Новотроицкое, Шевченко и Цукурино Донецкой Народной Республики.
"Отражены девять контратак формирований 53-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 460 военнослужащих, бронетранспортер М117 производства США, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион" и 122-мм реактивную систему залпового огня "Град", - сказано в сводке министерства.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
На Западе рассказали, что ждет Украину после "плана победы" Зеленского
Вчера, 10:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала