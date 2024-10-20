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Подразделения "Центра" продолжили движение в глубину обороны противника
Подразделения "Центра" продолжили движение в глубину обороны противника - РИА Новости, 20.10.2024
Подразделения "Центра" продолжили движение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, американский... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:13
2024-10-20T12:13
2024-10-20T12:17
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих, американский бронетранспортер М117, две бронемашины "Козак" и РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Новотроицкое, Шевченко и Цукурино Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак формирований 53-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 460 военнослужащих, бронетранспортер М117 производства США, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион" и 122-мм реактивную систему залпового огня "Град", - сказано в сводке министерства.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Центра" продолжили движение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне ответственности группировки "Центр"