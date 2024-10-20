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ЦАХАЛ намерена атаковать экономические объекты "Хезболлы" в ближайшие часы

ЦАХАЛ намерена атаковать экономические объекты "Хезболлы" в ближайшие часы - РИА Новости, 20.10.2024

ЦАХАЛ намерена атаковать экономические объекты "Хезболлы" в ближайшие часы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие часы начнет атаковать экономические объекты движения "Хезболла" в Бейруте и других районах Ливана, заявил... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T21:02

2024-10-20T21:02

2024-10-20T21:30

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие часы начнет атаковать экономические объекты движения "Хезболла" в Бейруте и других районах Ливана, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари."Через несколько минут мы разошлем предупреждения жителям Ливана в Бейруте и других местах держаться подальше от мест, используемых для финансирования "Хезболлы". <...> В ближайшие часы мы нанесем удары по большому числу целей и по дополнительным целям в течение ночи", — сказал он на брифинге.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия неоднократно обстреливала позиции миротворцев ООН.Число жертв ударов ЦАХАЛ приблизилось к двум с половиной тысячам человек. Более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома, из них только 250 тысяч удалось обеспечить местами в пунктах временного размещения в разных регионах страны. Около трехсот тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак. Без доступа к чистой воде в Ливане остались более 260 тысяч человек.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241020/demonstratsiya-1979007696.html

https://ria.ru/20241017/obstrely-1978621397.html

https://ria.ru/20241020/obstrel-1978984565.html

https://ria.ru/20241020/udar-1978954169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024