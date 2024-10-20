ЦАХАЛ намерена атаковать экономические объекты "Хезболлы" в ближайшие часы
ЦАХАЛ анонсировала атаки по экономическим объектам "Хезболлы" в Ливане
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие часы начнет атаковать экономические объекты движения "Хезболла" в Бейруте и других районах Ливана, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
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"Через несколько минут мы разошлем предупреждения жителям Ливана в Бейруте и других местах держаться подальше от мест, используемых для финансирования "Хезболлы". <...> В ближайшие часы мы нанесем удары по большому числу целей и по дополнительным целям в течение ночи", — сказал он на брифинге.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
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При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия неоднократно обстреливала позиции миротворцев ООН.
Число жертв ударов ЦАХАЛ приблизилось к двум с половиной тысячам человек. Более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома, из них только 250 тысяч удалось обеспечить местами в пунктах временного размещения в разных регионах страны. Около трехсот тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак. Без доступа к чистой воде в Ливане остались более 260 тысяч человек.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
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