https://ria.ru/20241020/tsakhal-1978948702.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации на юге Ливана более 65 бойцов ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации на юге Ливана более 65 бойцов ХАМАС - РИА Новости, 20.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации на юге Ливана более 65 бойцов ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала более 65 бойцов ливанского движения "Хезболлах" на юге страны. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T07:51
2024-10-20T07:51
2024-10-20T07:51
в мире
космос - риа наука
ливан
израиль
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала более 65 бойцов ливанского движения "Хезболлах" на юге страны. "Во время нескольких разных столкновений войска ЦАХАЛ при сотрудничестве с ВВС Израиля ликвидировали террористов в ближнем бою. ВВС Израиля нанесли удары и уничтожили более 65 террористов "Хезболлах" на юге Ливана, а также поразили десятки террористических объектов "Хезболлах", включая террористические ячейки", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Отмечается, что за последние сутки израильская армия поразила 175 целей в секторе Газа и в Ливане, среди них - военная инфраструктура и места пусков ракет. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241020/sumka-1978944851.html
https://ria.ru/20241020/gaza-1978937711.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Космос - РИА Наука, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации на юге Ливана более 65 бойцов ХАМАС
На юге Ливана ЦАХАЛ ликвидировала не менее 65 бойцов ХАМАС