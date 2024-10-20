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ЦАХАЛ заявила о ликвидации на юге Ливана более 65 бойцов ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации на юге Ливана более 65 бойцов ХАМАС - РИА Новости, 20.10.2024

ЦАХАЛ заявила о ликвидации на юге Ливана более 65 бойцов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала более 65 бойцов ливанского движения "Хезболлах" на юге страны. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T07:51

2024-10-20T07:51

2024-10-20T07:51

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала более 65 бойцов ливанского движения "Хезболлах" на юге страны. "Во время нескольких разных столкновений войска ЦАХАЛ при сотрудничестве с ВВС Израиля ликвидировали террористов в ближнем бою. ВВС Израиля нанесли удары и уничтожили более 65 террористов "Хезболлах" на юге Ливана, а также поразили десятки террористических объектов "Хезболлах", включая террористические ячейки", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Отмечается, что за последние сутки израильская армия поразила 175 целей в секторе Газа и в Ливане, среди них - военная инфраструктура и места пусков ракет. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241020/sumka-1978944851.html

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в мире, космос - риа наука, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024