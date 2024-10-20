В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 20.45 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. Через некоторое время ее объявили в Черниговской, Одесской, Полтавской, Харьковской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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