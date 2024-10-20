https://ria.ru/20241020/tarlev-1978958873.html
Тарлев рассказал, за что проголосовал на выборах в Молдавии
Тарлев рассказал, за что проголосовал на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Тарлев рассказал, за что проголосовал на выборах в Молдавии
Кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлев заявил, что голосовал на выборах за процветающее будущее республики. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T10:15
2024-10-20T10:15
2024-10-20T10:30
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлев заявил, что голосовал на выборах за процветающее будущее республики. Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев дважды подавал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации инициативной группы в свою поддержку. В первый раз как независимый кандидат, но поддержанный Партией коммунистов, второй - в качестве лидера партии "Будущее Молдовы". "Я сегодня голосовал за счастливое будущее Молдовы. И очень хочу, чтобы в нашей стране был мир, стабильность, процветание, чтобы все были равны, чтобы наш многонациональный народ был процветающим и счастливым. Я молю бога за это", - сказал Тарлев, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/kik-1978958688.html
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978950714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, василий тарлев, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Василий Тарлев, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Тарлев рассказал, за что проголосовал на выборах в Молдавии
Кандидат в президенты Молдавии Тарлев заявил, что проголосовал за будущее страны
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлев заявил, что голосовал на выборах за процветающее будущее республики.
Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев дважды подавал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации инициативной группы в свою поддержку. В первый раз как независимый кандидат, но поддержанный Партией коммунистов, второй - в качестве лидера партии "Будущее Молдовы".
"Я сегодня голосовал за счастливое будущее Молдовы. И очень хочу, чтобы в нашей стране был мир, стабильность, процветание, чтобы все были равны, чтобы наш многонациональный народ был процветающим и счастливым. Я молю бога за это", - сказал Тарлев, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду
, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии
" Ренато Усатым
. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.