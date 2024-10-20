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Связисты организовали бесперебойную связь на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/svyazisty-1978942499.html
Связисты организовали бесперебойную связь на Запорожском направлении
Связисты организовали бесперебойную связь на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.10.2024
Связисты организовали бесперебойную связь на Запорожском направлении
Военные связисты десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Запорожской области организовали бесперебойную связь для управления войсками на РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T05:20
2024-10-20T05:20
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Военные связисты десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Запорожской области организовали бесперебойную связь для управления войсками на данном направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Как отметили в военном ведомстве, на передовой они применяют самые современные технологии: защищенную телефонию, спутниковые и радиорелейные каналы. "Военные связисты Новороссийского десантно-штурмового соединения ВДВ организовывают бесперебойное управление войсками в зоне специальной военной операции. Боевая работа военных связистов основана на принципе бесперебойного обеспечения подразделений всеми доступными видами связи: защищенной телефонии, спутниковыми и радиорелейными каналами управления. На передовых позициях активно применяются современные носимые комплексы связи, позволяющие обеспечить спутниковую радиосвязь с пунктами управления", - говорится в сообщении. Зачастую связисты соединения используют для своих задач переоборудованную бронемашину "Тигр". Мобильный пункт управления выдвигается в указанный район и обеспечивает связь командиру, разворачивает спутниковую связь, радиосвязь и подключение к локальной сети и транспортной сети соединения. При необходимости технику они могут переместить в любой блиндаж, где в течение нескольких минут в безопасности смогут обеспечить войска передачей информации. "Такого, чтобы у нас отсутствовала связь, такого мы не можем допустить. То есть, она всегда должна функционировать. Ну, если не будет связи, не будет управления. То есть, это будет хаотичное движение войск", - цитирует пресс-служба слова командира роты связи с позывным "Водник". Двадцатого октября в России отмечается День военного связиста.
https://ria.ru/20241020/svyazisty-1978942354.html
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россия, запорожская область, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Воздушно-десантные войска России
Связисты организовали бесперебойную связь на Запорожском направлении

Связисты соединения ВДВ создали бесперебойную связь на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Военные связисты десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Запорожской области организовали бесперебойную связь для управления войсками на данном направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, на передовой они применяют самые современные технологии: защищенную телефонию, спутниковые и радиорелейные каналы.
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"Военные связисты Новороссийского десантно-штурмового соединения ВДВ организовывают бесперебойное управление войсками в зоне специальной военной операции. Боевая работа военных связистов основана на принципе бесперебойного обеспечения подразделений всеми доступными видами связи: защищенной телефонии, спутниковыми и радиорелейными каналами управления. На передовых позициях активно применяются современные носимые комплексы связи, позволяющие обеспечить спутниковую радиосвязь с пунктами управления", - говорится в сообщении.
Зачастую связисты соединения используют для своих задач переоборудованную бронемашину "Тигр". Мобильный пункт управления выдвигается в указанный район и обеспечивает связь командиру, разворачивает спутниковую связь, радиосвязь и подключение к локальной сети и транспортной сети соединения. При необходимости технику они могут переместить в любой блиндаж, где в течение нескольких минут в безопасности смогут обеспечить войска передачей информации.
"Такого, чтобы у нас отсутствовала связь, такого мы не можем допустить. То есть, она всегда должна функционировать. Ну, если не будет связи, не будет управления. То есть, это будет хаотичное движение войск", - цитирует пресс-служба слова командира роты связи с позывным "Водник".
Двадцатого октября в России отмечается День военного связиста.
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