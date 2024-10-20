https://ria.ru/20241020/svyazisty-1978942499.html

Связисты организовали бесперебойную связь на Запорожском направлении

Связисты организовали бесперебойную связь на Запорожском направлении - РИА Новости, 20.10.2024

Связисты организовали бесперебойную связь на Запорожском направлении

Военные связисты десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Запорожской области организовали бесперебойную связь для управления войсками на РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T05:20

2024-10-20T05:20

2024-10-20T05:20

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Военные связисты десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Запорожской области организовали бесперебойную связь для управления войсками на данном направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Как отметили в военном ведомстве, на передовой они применяют самые современные технологии: защищенную телефонию, спутниковые и радиорелейные каналы. "Военные связисты Новороссийского десантно-штурмового соединения ВДВ организовывают бесперебойное управление войсками в зоне специальной военной операции. Боевая работа военных связистов основана на принципе бесперебойного обеспечения подразделений всеми доступными видами связи: защищенной телефонии, спутниковыми и радиорелейными каналами управления. На передовых позициях активно применяются современные носимые комплексы связи, позволяющие обеспечить спутниковую радиосвязь с пунктами управления", - говорится в сообщении. Зачастую связисты соединения используют для своих задач переоборудованную бронемашину "Тигр". Мобильный пункт управления выдвигается в указанный район и обеспечивает связь командиру, разворачивает спутниковую связь, радиосвязь и подключение к локальной сети и транспортной сети соединения. При необходимости технику они могут переместить в любой блиндаж, где в течение нескольких минут в безопасности смогут обеспечить войска передачей информации. "Такого, чтобы у нас отсутствовала связь, такого мы не можем допустить. То есть, она всегда должна функционировать. Ну, если не будет связи, не будет управления. То есть, это будет хаотичное движение войск", - цитирует пресс-служба слова командира роты связи с позывным "Водник". Двадцатого октября в России отмечается День военного связиста.

https://ria.ru/20241020/svyazisty-1978942354.html

https://ria.ru/20240622/svyazisty-1954657255.html

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россия, запорожская область, воздушно-десантные войска россии