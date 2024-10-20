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Связисты группировки "Центр" встречают профессиональный праздник в зоне СВО - РИА Новости, 20.10.2024
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https://ria.ru/20241020/svyazisty-1978942354.html
Связисты группировки "Центр" встречают профессиональный праздник в зоне СВО
Связисты группировки "Центр" встречают профессиональный праздник в зоне СВО - РИА Новости, 20.10.2024
Связисты группировки "Центр" встречают профессиональный праздник в зоне СВО
Военные связисты группировки войск "Центр" отмечают свой профессиональный праздник в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T05:16
2024-10-20T05:16
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Военные связисты группировки войск "Центр" отмечают свой профессиональный праздник в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В 105-ю годовщину со дня создания войск связи военные специалисты-связисты группировки войск "Центр" выполняют боевые задачи на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что военнослужащие обеспечивают устойчивую связь между подразделениями группировки войск "Центр", а также восстанавливают поврежденную гражданскую коммуникационную инфраструктуру совместно с гражданскими специалистами в освобожденных населенных пунктах. Это играет ключевую роль в поддержании боеготовности и эффективного взаимодействия различных подразделений, что крайне важно для успешного выполнения поставленных задач.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Связисты группировки "Центр" встречают профессиональный праздник в зоне СВО

Минобороны: связисты "Центра" встречают профессиональный праздник в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Военные связисты группировки войск "Центр" отмечают свой профессиональный праздник в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"В 105-ю годовщину со дня создания войск связи военные специалисты-связисты группировки войск "Центр" выполняют боевые задачи на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в военном ведомстве.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Связистов-десантников группировки войск "Днепр" представили к госнаградам
04:17
В Минобороны отметили, что военнослужащие обеспечивают устойчивую связь между подразделениями группировки войск "Центр", а также восстанавливают поврежденную гражданскую коммуникационную инфраструктуру совместно с гражданскими специалистами в освобожденных населенных пунктах. Это играет ключевую роль в поддержании боеготовности и эффективного взаимодействия различных подразделений, что крайне важно для успешного выполнения поставленных задач.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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