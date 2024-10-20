https://ria.ru/20241020/svjazisty-1978980576.html
Связисты ВС России улучшили маскировку оборудования в районе Токмака
Связисты ВС России улучшили маскировку оборудования в районе Токмака - РИА Новости, 20.10.2024
Связисты ВС России улучшили маскировку оборудования в районе Токмака
Связисты 1430 гвардейского полка Вооруженных сил России значительно улучшили уровень маскировки оборудования и качество связи в зоне ответственности... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:43
2024-10-20T13:43
2024-10-20T13:43
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ТОКМАК, 20 окт – РИА Новости. Связисты 1430 гвардейского полка Вооруженных сил России значительно улучшили уровень маскировки оборудования и качество связи в зоне ответственности подразделения, количество точек связи возросло, рассказал РИА Новости начальник связи батальона 1430 гвардейского полка с позывным "Янтарь". "Проложили порядка 120 километров кабеля. (Число) абонентов у нас постоянно увеличивается, поэтому протягиваем новые линии… Мы приобрели колоссальный опыт, мы знаем как маскировать наши антенны, как прятаться, укрываться так, чтобы все было безопасно. По сравнению с первоначальным периодом качество связи, ее наличие и распространенность в разы выросла. Мы работаем над этим, поступает новая техника, мы ее осваиваем", - рассказал "Янтарь". Также он поздравил с "Днем военного связиста", который отмечается 20 октября , всех сослуживцев и "братьев по оружию", и пожелал крепкого здоровья, успехов и устойчивой связи.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Связисты ВС России улучшили маскировку оборудования в районе Токмака
Военные улучшили маскировку оборудования и связь в районе Токмака
ТОКМАК, 20 окт – РИА Новости. Связисты 1430 гвардейского полка Вооруженных сил России значительно улучшили уровень маскировки оборудования и качество связи в зоне ответственности подразделения, количество точек связи возросло, рассказал РИА Новости начальник связи батальона 1430 гвардейского полка с позывным "Янтарь".
"Проложили порядка 120 километров кабеля. (Число) абонентов у нас постоянно увеличивается, поэтому протягиваем новые линии… Мы приобрели колоссальный опыт, мы знаем как маскировать наши антенны, как прятаться, укрываться так, чтобы все было безопасно. По сравнению с первоначальным периодом качество связи, ее наличие и распространенность в разы выросла. Мы работаем над этим, поступает новая техника, мы ее осваиваем", - рассказал "Янтарь".
Также он поздравил с "Днем военного связиста", который отмечается 20 октября , всех сослуживцев и "братьев по оружию", и пожелал крепкого здоровья, успехов и устойчивой связи.