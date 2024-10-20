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Израиль обвинил руководство ХАМАС в роскоши на фоне бедности населения

Израиль обвинил руководство ХАМАС в роскоши на фоне бедности населения - РИА Новости, 20.10.2024

Израиль обвинил руководство ХАМАС в роскоши на фоне бедности населения

Израильские власти заявили, что у супруги погибшего главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара была женская сумка стоимостью 32 тысячи долларов, и обвинили... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T06:38

2024-10-20T06:38

2024-10-20T06:38

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Израильские власти заявили, что у супруги погибшего главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара была женская сумка стоимостью 32 тысячи долларов, и обвинили руководство ХАМАС в излишне роскошной жизни на фоне бедственного положения других палестинцев. "Жена Синвара, запечатленная на этой фотографии, пробиралась к туннелям в ночь перед 7 октября (2023 года - ред.), сжимая в руках сумку Hermes Birkin стоимостью 32 тысячи долларов! В то время как жители Газы терпели лишения под властью ХАМАС, Синвар и его семья бесстыдно жили в роскоши, балуя себя и посылая других на смерть", - говорится в публикации аккаунта израильского государства в соцсети X, к которой приложена, как утверждается, фотография супруги погибшего Синвара. Модель аксессуара, которая, согласно сообщению, запечатлена на фото, произведена во Франции и выполнена из кожи. Ее стоимость составляет 32 тысячи долларов (около 3 миллионов рублей). В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, которые считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20241019/izrail-1978855665.html

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в мире, космос - риа наука, израиль, сша, франция, джо байден, яхья синвар, хамас, камала харрис, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году