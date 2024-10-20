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Стояногло отказался от участия в референдуме по евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
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11:11 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/stoyanoglo-1978966127.html
Стояногло отказался от участия в референдуме по евроинтеграции Молдавии
Стояногло отказался от участия в референдуме по евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Стояногло отказался от участия в референдуме по евроинтеграции Молдавии
Кандидат на пост президента Молдавии, которого поддерживает Партия социалистов, Александр Стояногло заявил, что отказался брать бюллетень для участия в... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:11
2024-10-20T11:11
в мире
молдавия
ренато усатый
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии, которого поддерживает Партия социалистов, Александр Стояногло заявил, что отказался брать бюллетень для участия в референдуме по вопросу европейской интеграции. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы и референдум по евроинтеграции. Главу государства выбирают на четыре года, и для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00. "Я не против интеграции с ЕС, но отказался брать бюллетень для голосования в знак протеста против действий нынешней власти", - сообщил Стояногло журналистам на выходе из избирательного участка. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между Санду, бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/kik-1978958688.html
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в мире, молдавия, ренато усатый, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Ренато Усатый, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Стояногло отказался от участия в референдуме по евроинтеграции Молдавии

Кандидат на пост главы Молдавии Стояногло отказался от участия в референдуме

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло голосует на избирательном участке
Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло голосует на избирательном участке
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии, которого поддерживает Партия социалистов, Александр Стояногло заявил, что отказался брать бюллетень для участия в референдуме по вопросу европейской интеграции.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы и референдум по евроинтеграции. Главу государства выбирают на четыре года, и для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.
Премьер-министр Молдавии Ион Кику у избирательного участка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Людей принуждают участвовать в референдуме, заявил экс-премьер Молдавии
Вчера, 10:12
"Я не против интеграции с ЕС, но отказался брать бюллетень для голосования в знак протеста против действий нынешней власти", - сообщил Стояногло журналистам на выходе из избирательного участка.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между Санду, бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур состоится 3 ноября.
Очередь перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Первые избиратели пришли к посольству Молдавии в Москве в час ночи
Вчера, 10:08
 
В миреМолдавияРенато УсатыйЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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