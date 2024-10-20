https://ria.ru/20241020/stoyanoglo-1978966127.html

Стояногло отказался от участия в референдуме по евроинтеграции Молдавии

Стояногло отказался от участия в референдуме по евроинтеграции Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Стояногло отказался от участия в референдуме по евроинтеграции Молдавии

Кандидат на пост президента Молдавии, которого поддерживает Партия социалистов, Александр Стояногло заявил, что отказался брать бюллетень для участия в... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:11

2024-10-20T11:11

2024-10-20T11:11

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молдавия

ренато усатый

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии, которого поддерживает Партия социалистов, Александр Стояногло заявил, что отказался брать бюллетень для участия в референдуме по вопросу европейской интеграции. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы и референдум по евроинтеграции. Главу государства выбирают на четыре года, и для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00. "Я не против интеграции с ЕС, но отказался брать бюллетень для голосования в знак протеста против действий нынешней власти", - сообщил Стояногло журналистам на выходе из избирательного участка. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между Санду, бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/kik-1978958688.html

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, ренато усатый, евросоюз, выборы в молдавии — 2024