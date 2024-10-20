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Стояногло рассказал, куда поедет при победе на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
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09:51 20.10.2024 (обновлено: 10:30 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/stoyanoglo-1978957240.html
Стояногло рассказал, куда поедет при победе на выборах в Молдавии
Стояногло рассказал, куда поедет при победе на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Стояногло рассказал, куда поедет при победе на выборах в Молдавии
Кандидат в президенты Молдавии, бывший генпрокурор страны, Александр Стояногло заявил в воскресенье РИА Новости, что в случае победы на выборах первая его... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:51
2024-10-20T10:30
молдавия
в мире
тирасполь
кишинев
майя санду
ренато усатый
обсе
наша партия
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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, бывший генпрокурор страны, Александр Стояногло заявил в воскресенье РИА Новости, что в случае победы на выборах первая его поездка будет в Приднестровье.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00."Первая моя поездка в качестве президента будет в Приднестровье. Считаю, что внутренние проблемы страны нужно решать в первую очередь. Решение приднестровского вопроса возможно только путем мирных переговоров при восстановлении формата "5+2". Утрата Приднестровья будет означать утрату молдавской государственности", - заявил Стояногло корреспонденту РИА Новости на выходе из избирательного участка.Он выразил сожаление, что завершающая свой мандат глава республики Майя Санду проигнорировала диалог с Тирасполем.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/pridnestrove-1978952647.html
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978950714.html
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молдавия, в мире, тирасполь, кишинев, майя санду, ренато усатый, обсе, наша партия, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Тирасполь, Кишинев, Майя Санду, Ренато Усатый, ОБСЕ, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Стояногло рассказал, куда поедет при победе на выборах в Молдавии

Стояногло поедет в Приднестровье при победы на выборах президента Молдавии

© Sputnik Молдова/TelegramКандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе
Кандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Sputnik Молдова/Telegram
Кандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, бывший генпрокурор страны, Александр Стояногло заявил в воскресенье РИА Новости, что в случае победы на выборах первая его поездка будет в Приднестровье.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
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08:51
"Первая моя поездка в качестве президента будет в Приднестровье. Считаю, что внутренние проблемы страны нужно решать в первую очередь. Решение приднестровского вопроса возможно только путем мирных переговоров при восстановлении формата "5+2". Утрата Приднестровья будет означать утрату молдавской государственности", - заявил Стояногло корреспонденту РИА Новости на выходе из избирательного участка.
Он выразил сожаление, что завершающая свой мандат глава республики Майя Санду проигнорировала диалог с Тирасполем.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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МолдавияВ миреТираспольКишиневМайя СандуРенато УсатыйОБСЕНаша партияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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