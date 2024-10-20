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Кандидат в президенты Стояногло проголосовал на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
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10:21 20.10.2024 (обновлено: 10:30 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/stoyanoglo--1978959735.html
Кандидат в президенты Стояногло проголосовал на выборах в Молдавии
Кандидат в президенты Стояногло проголосовал на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Кандидат в президенты Стояногло проголосовал на выборах в Молдавии
Экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, баллотирующийся на пост президента, сообщил журналистам, что отдал свой голос на выборах в поддержку мира,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T10:21
2024-10-20T10:30
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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, баллотирующийся на пост президента, сообщил журналистам, что отдал свой голос на выборах в поддержку мира, стабильности и сбалансированных отношений с зарубежными странами. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между Стояногло, баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября. "Я проголосовал сегодня за мир, за стабильность, за дружбу разных представителей национальностей, которые живут в Молдавии, и за баланс в отношениях с нашими зарубежными партнёрами, в том числе с Россией", — сказал Стояногло. Он подчеркнул, что нейтралитет является важным фактором для развития республики. Ранее Стояногло отметил, что он выступает за налаживание отношений с Россией, которая традиционно была основным рынком сбыта для Молдавии. По его словам, на сегодняшний день альтернативных рынков практически нет. Он добавил, что страна пытается найти новые рынки, однако они не решают проблему сбыта в полном объеме. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20241020/tarlev-1978958873.html
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в мире, молдавия, россия, сша, майя санду, ренато усатый, нато, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, США, Майя Санду, Ренато Усатый, НАТО, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Кандидат в президенты Стояногло проголосовал на выборах в Молдавии

Стояногло заявил, что проголосовал на выборах в Молдавии за баланс с партнерами

© Sputnik Молдова/TelegramКандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе
Кандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Sputnik Молдова/Telegram
Кандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, баллотирующийся на пост президента, сообщил журналистам, что отдал свой голос на выборах в поддержку мира, стабильности и сбалансированных отношений с зарубежными странами.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между Стояногло, баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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"Я проголосовал сегодня за мир, за стабильность, за дружбу разных представителей национальностей, которые живут в Молдавии, и за баланс в отношениях с нашими зарубежными партнёрами, в том числе с Россией", — сказал Стояногло.
Он подчеркнул, что нейтралитет является важным фактором для развития республики.
Ранее Стояногло отметил, что он выступает за налаживание отношений с Россией, которая традиционно была основным рынком сбыта для Молдавии. По его словам, на сегодняшний день альтернативных рынков практически нет. Он добавил, что страна пытается найти новые рынки, однако они не решают проблему сбыта в полном объеме.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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