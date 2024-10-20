Стармер сделал заявление насчет атаки на резиденцию Нетаньяху
Британский премьер Стармер обеспокоен атакой на резиденцию Нетаньяху
© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу созвонился со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и сообщил о своей обеспокоенности из-за атаки на резиденцию премьера Израиля в районе города Кейсария, следует из заявления на сайте британского правительства.
"Премьер-министр (Стармер. — Прим. ред.) днем разговаривал с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Премьер-министр сообщил, что он был взволнован, когда услышал о том, что этим утром в сторону дома премьер-министра Нетаньяху был выпущен дрон", — говорится в публикации.
Кроме того, премьеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможности по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС на фоне гибели его лидера Яхьи Синвара.
В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, два из которых были перехвачены, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что цель атаки беспилотника была резиденция Нетаньяху, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал.
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, которые считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.