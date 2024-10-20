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Стармер сделал заявление насчет атаки на резиденцию Нетаньяху - РИА Новости, 20.10.2024
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00:46 20.10.2024 (обновлено: 06:10 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/starmer-1978933725.html
Стармер сделал заявление насчет атаки на резиденцию Нетаньяху
Стармер сделал заявление насчет атаки на резиденцию Нетаньяху - РИА Новости, 20.10.2024
Стармер сделал заявление насчет атаки на резиденцию Нетаньяху
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу созвонился со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и сообщил о своей обеспокоенности из-за атаки РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T00:46
2024-10-20T06:10
в мире
израиль
сша
великобритания
биньямин нетаньяху
яхья синвар
кир стармер
хамас
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу созвонился со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и сообщил о своей обеспокоенности из-за атаки на резиденцию премьера Израиля в районе города Кейсария, следует из заявления на сайте британского правительства. "Премьер-министр (Стармер. — Прим. ред.) днем разговаривал с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Премьер-министр сообщил, что он был взволнован, когда услышал о том, что этим утром в сторону дома премьер-министра Нетаньяху был выпущен дрон", — говорится в публикации. Кроме того, премьеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможности по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС на фоне гибели его лидера Яхьи Синвара. В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, два из которых были перехвачены, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что цель атаки беспилотника была резиденция Нетаньяху, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, которые считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978869136.html
https://ria.ru/20241019/gaza-1978929258.html
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в мире, израиль, сша, великобритания, биньямин нетаньяху, яхья синвар, кир стармер, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Великобритания, Биньямин Нетаньяху, Яхья Синвар, Кир Стармер, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Стармер сделал заявление насчет атаки на резиденцию Нетаньяху

Британский премьер Стармер обеспокоен атакой на резиденцию Нетаньяху

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу созвонился со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и сообщил о своей обеспокоенности из-за атаки на резиденцию премьера Израиля в районе города Кейсария, следует из заявления на сайте британского правительства.
"Премьер-министр (Стармер. — Прим. ред.) днем разговаривал с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Премьер-министр сообщил, что он был взволнован, когда услышал о том, что этим утром в сторону дома премьер-министра Нетаньяху был выпущен дрон", — говорится в публикации.
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Кроме того, премьеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможности по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС на фоне гибели его лидера Яхьи Синвара.
В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, два из которых были перехвачены, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что цель атаки беспилотника была резиденция Нетаньяху, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал.
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В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, которые считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
 
В миреИзраильСШАВеликобританияБиньямин НетаньяхуЯхья СинварКир СтармерХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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