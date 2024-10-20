https://ria.ru/20241020/spetsoperatsiya-1979007187.html

Минобороны показало кадры уничтожения двух украинских БПЛА "Баба Яга"

Минобороны показало кадры уничтожения двух украинских БПЛА "Баба Яга" - РИА Новости, 20.10.2024

Минобороны показало кадры уничтожения двух украинских БПЛА "Баба Яга"

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T18:40

2024-10-20T18:40

2024-10-20T18:40

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области. "Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны боевиков ВСУ. На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов (производят - ред.) уничтожение в воздухе двух беспилотных летательных аппаратов типа "Баба Яга" противника в зоне проведения СВО в Харьковской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение двух тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" ВСУ в Харьковской области Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили два тяжелых гексакоптера «Баба Яга» ВСУ в Харьковской области 2024-10-20T18:40 true PT0M14S

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Наталья Макарова

в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)