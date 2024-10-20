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Минобороны показало кадры уничтожения двух украинских БПЛА "Баба Яга" - РИА Новости, 20.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:40 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/spetsoperatsiya-1979007187.html
Минобороны показало кадры уничтожения двух украинских БПЛА "Баба Яга"
Минобороны показало кадры уничтожения двух украинских БПЛА "Баба Яга" - РИА Новости, 20.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения двух украинских БПЛА "Баба Яга"
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T18:40
2024-10-20T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области. "Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны боевиков ВСУ. На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов (производят - ред.) уничтожение в воздухе двух беспилотных летательных аппаратов типа "Баба Яга" противника в зоне проведения СВО в Харьковской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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60
Уничтожение двух тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили два тяжелых гексакоптера «Баба Яга» ВСУ в Харьковской области
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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения двух украинских БПЛА "Баба Яга"

Минобороны показало кадры уничтожения двух тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" ВСУ

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области.
«
"Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны боевиков ВСУ. На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов (производят - ред.) уничтожение в воздухе двух беспилотных летательных аппаратов типа "Баба Яга" противника в зоне проведения СВО в Харьковской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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