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Президент ОАЭ оценил перспективы в сотрудничестве с Россией

Президент ОАЭ оценил перспективы в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 20.10.2024

Президент ОАЭ оценил перспективы в сотрудничестве с Россией

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что видит большие перспективы в сотрудничестве между Москвой и Абу-Даби. РИА Новости, 20.10.2024

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НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что видит большие перспективы в сотрудничестве между Москвой и Абу-Даби. "Вы упомянули о том, что товарооборот между нашими странами за последнее время не достиг того уровня, какой мы хотели. Но мой визит в Россию - большое доказательство того, что нас и впереди ожидает многое", - сказал руководитель ОАЭ на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он также добавил, что надеется на укрепление отношений."Мы сотрудничаем по разным отраслям. И будем надеяться на то, что мы будем развивать, укреплять наши отношения", - добавил он.Лидер ОАЭ обратил внимание на культурные связи между Россией и Эмиратами."Нас связывает очень многое, например, культура, традиции, менталитет. Это очень прочный мост между двумя странами", - заметил глава ОАЭ.Он подчеркнул, что даже географически две страны находятся относительно близко: время его полета в Москву составило 4,5 часа."Мы очень настроены развивать двусторонние отношения между нашими странами, укрепить тот "мост", который есть на данный момент", - заключил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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