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Президент ОАЭ оценил перспективы в сотрудничестве с Россией
Президент ОАЭ оценил перспективы в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 20.10.2024
Президент ОАЭ оценил перспективы в сотрудничестве с Россией
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что видит большие перспективы в сотрудничестве между Москвой и Абу-Даби. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:32
2024-10-20T20:32
2024-10-20T20:47
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что видит большие перспективы в сотрудничестве между Москвой и Абу-Даби. "Вы упомянули о том, что товарооборот между нашими странами за последнее время не достиг того уровня, какой мы хотели. Но мой визит в Россию - большое доказательство того, что нас и впереди ожидает многое", - сказал руководитель ОАЭ на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он также добавил, что надеется на укрепление отношений."Мы сотрудничаем по разным отраслям. И будем надеяться на то, что мы будем развивать, укреплять наши отношения", - добавил он.Лидер ОАЭ обратил внимание на культурные связи между Россией и Эмиратами."Нас связывает очень многое, например, культура, традиции, менталитет. Это очень прочный мост между двумя странами", - заметил глава ОАЭ.Он подчеркнул, что даже географически две страны находятся относительно близко: время его полета в Москву составило 4,5 часа."Мы очень настроены развивать двусторонние отношения между нашими странами, укрепить тот "мост", который есть на данный момент", - заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Президент ОАЭ на "Аурусе" с колонной мотоциклистов едет по улицам Москвы
Президент ОАЭ на "Аурусе" с колонной мотоциклистов проехал по улицам Москвы.
Дома-книжки на Арбате в российской столице в честь его визита окрасили в цвета флага ОАЭ.
2024-10-20T20:32
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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
2024-10-20T20:32
true
PT0M50S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цены на нефть, оаэ, россия, москва, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, видео
Цены на нефть, ОАЭ, Россия, Москва, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент ОАЭ оценил перспективы в сотрудничестве с Россией
Президент ОАЭ заявил, что видит большие перспективы в сотрудничестве с Россией
НОВО-ОГАРЕВО, 20 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что видит большие перспективы в сотрудничестве между Москвой и Абу-Даби.
«
"Вы упомянули о том, что товарооборот между нашими странами за последнее время не достиг того уровня, какой мы хотели. Но мой визит в Россию
- большое доказательство того, что нас и впереди ожидает многое", - сказал руководитель ОАЭ на встрече с президентом России Владимиром Путиным
.
Он также добавил, что надеется на укрепление отношений.
«
"Мы сотрудничаем по разным отраслям. И будем надеяться на то, что мы будем развивать, укреплять наши отношения", - добавил он.
Лидер ОАЭ обратил внимание на культурные связи между Россией и Эмиратами.
"Нас связывает очень многое, например, культура, традиции, менталитет. Это очень прочный мост между двумя странами", - заметил глава ОАЭ.
Он подчеркнул, что даже географически две страны находятся относительно близко: время его полета в Москву составило 4,5 часа.
"Мы очень настроены развивать двусторонние отношения между нашими странами, укрепить тот "мост", который есть на данный момент", - заключил он.