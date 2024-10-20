https://ria.ru/20241020/soobschenie-1978933548.html

СМИ раскрыли текст последнего сообщения бывшего топ-менеджера "ЮКОСа"

СМИ раскрыли текст последнего сообщения бывшего топ-менеджера "ЮКОСа" - РИА Новости, 20.10.2024

СМИ раскрыли текст последнего сообщения бывшего топ-менеджера "ЮКОСа"

Последнее сообщение бывшего вице-президента по корпоративному менеджменту компании "ЮКОС" Михаила Рогачева было адресовано его сестре, сообщает "МК". РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T00:40

2024-10-20T00:40

2024-10-20T10:10

москва

юкос

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Последнее сообщение бывшего вице-президента по корпоративному менеджменту компании "ЮКОС" Михаила Рогачева было адресовано его сестре, сообщает "МК"."Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю", — приводит издание текст сообщения (сохранены оригинальная орфография и пунктуация. — Прим. ред.).Сообщение было отправлено в 15:12.Как сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах, тело одного из бывших топ-менеджеров компании "ЮКОС" Михаила Рогачева нашли в субботу в центре Москвы, также была обнаружена предсмертная записка, в которой он писал, что устал от болезни. Сейчас по данному факту проводится проверка.Михаилу Рогачеву было 64 года. С 1998 по 1999 год он занимал должность гендиректора инжинирингового центра "НК ЮКОС", после чего стал вице-президентом "ЭКОС ЭП". Он также возглавлял службу заказчика систем корпоративного управления "ЮКОС-Москва" и центр исследований и разработок "НК ЮКОС".

https://ria.ru/20240220/yukos-1928424390.html

https://ria.ru/20240125/doma-1923333023.html

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москва, юкос