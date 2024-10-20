https://ria.ru/20241020/sobyanin-1978938043.html
В Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА
В Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА - РИА Новости, 20.10.2024
В Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА
ПВО отразила в Раменском городском округе атаку летевшего на Москву БПЛА, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T02:51
2024-10-20T02:51
2024-10-20T04:29
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946522408_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_09cb523912c466829cb6a763184f4d70.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ПВО отразила в Раменском городском округе атаку летевшего на Москву БПЛА, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал он в Telegram-канале.Пострадавших и разрушений в результате падения обломков БПЛА нет, на место происшествия направили экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241020/oblomki-1978936791.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946522408_51:0:1186:851_1920x0_80_0_0_f4f37dc63a3456d40bcc8f9a24e88bcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин
В Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА
В Раменском городском округе средства ПВО отразили атаку БПЛА, пострадавших нет