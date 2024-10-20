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В Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 20.10.2024 (обновлено: 04:29 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/sobyanin-1978938043.html
В Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА
В Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА - РИА Новости, 20.10.2024
В Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА
ПВО отразила в Раменском городском округе атаку летевшего на Москву БПЛА, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T02:51
2024-10-20T04:29
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ПВО отразила в Раменском городском округе атаку летевшего на Москву БПЛА, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.&quot;Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву&quot;, — написал он в Telegram-канале.Пострадавших и разрушений в результате падения обломков БПЛА нет, на место происшествия направили экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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москва, сергей собянин
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин
В Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА

В Раменском городском округе средства ПВО отразили атаку БПЛА, пострадавших нет

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ПВО отразила в Раменском городском округе атаку летевшего на Москву БПЛА, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал он в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений в результате падения обломков БПЛА нет, на место происшествия направили экстренные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей Собянин
 
 
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