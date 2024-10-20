https://ria.ru/20241020/sobyanin-1978938043.html

В Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА

В Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА - РИА Новости, 20.10.2024

В Раменском округе сбили летевший на Москву БПЛА

ПВО отразила в Раменском городском округе атаку летевшего на Москву БПЛА, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T02:51

2024-10-20T02:51

2024-10-20T04:29

москва

специальная военная операция на украине

сергей собянин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ПВО отразила в Раменском городском округе атаку летевшего на Москву БПЛА, на месте падения обломков, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал он в Telegram-канале.Пострадавших и разрушений в результате падения обломков БПЛА нет, на место происшествия направили экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241020/oblomki-1978936791.html

москва

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москва, сергей собянин