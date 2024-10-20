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Новый скейт-парк обустроили рядом со станцией метро "Физтех" в Москве

Новый скейт-парк обустроили рядом со станцией метро "Физтех" в Москве - РИА Новости, 20.10.2024

Новый скейт-парк обустроили рядом со станцией метро "Физтех" в Москве

Новый скейт-парк обустроили рядом со станцией метро "Физтех" в Москве, там оборудовали пространство площадью 950 квадратных метров, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:51

2024-10-20T12:51

2024-10-20T12:51

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новый скейт-парк обустроили рядом со станцией метро "Физтех" в Москве, там оборудовали пространство площадью 950 квадратных метров, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Возле станции метро "Физтех" оборудовали скейт-парк площадью 950 квадратных метров. Он находится рядом с домом 2, корпусом 1 на Челобитьевском шоссе. Помимо удобных подходов и подъездов к станции метро, специалисты создали в районе комфортные условия для отдыха и занятий спортом", - говорится в сообщении. Сообщается со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы, что скейт-парк состоит из трех функциональных пространств, рассчитанных как на новичков, так и на профессионалов. Все фигуры оснастили поручнями безопасности, оборудование соответствует требованиям национального стандарта. На портале подчеркнули, что тренироваться в новом скейт-парке сможет любой желающий. Рядом с ним обустроили две зоны отдыха с оригинальными навесами, дизайнерскими скамейками и урнами. Пространство освещает 19 уличных торшеров двух видов. Кроме того, для спортсменов установили 11 велопарковок.

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