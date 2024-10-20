https://ria.ru/20241020/shor-1978967642.html

Юристы "Победы" готовят жалобы на нарушения на выборах в Молдавии

Юристы "Победы" готовят жалобы на нарушения на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Юристы "Победы" готовят жалобы на нарушения на выборах в Молдавии

Лидер оппозициооного блока "Победа" Илан Шор заявил, что его юристы готовят жалобы на нарушения в день выборов президента Молдавии и референдума о... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:37

2024-10-20T11:37

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Лидер оппозициооного блока "Победа" Илан Шор заявил, что его юристы готовят жалобы на нарушения в день выборов президента Молдавии и референдума о евроинтеграции, поскольку на избирательных участках размещены флаги ЕС, что можно расценивать как агитацию.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00."На многих участках в Молдавии избирателей встречает флаг ЕС. Нас ставят перед фактом: Европа придет, как бы вы ни сопротивлялись. Наши юристы готовят жалобу. Это неприкрытая агитация", - написал Шор в соцсетях.По его словам, флаг Евросоюза не может быть приравнен к государственной символике Молдавии. Шор полагает, что выборы превращают в "фарс и междусобойчик"."Гражданам я снова хочу сказать: пора сносить эту власть, если хотим жить в свободной стране", - заявил Шор.На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978966456.html

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выборы в молдавии — 2024, в мире, молдавия, европа, илан шор, майя санду, ренато усатый, евросоюз, наша партия