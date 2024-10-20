https://ria.ru/20241020/shor-1978967642.html
Юристы "Победы" готовят жалобы на нарушения на выборах в Молдавии
Юристы "Победы" готовят жалобы на нарушения на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Юристы "Победы" готовят жалобы на нарушения на выборах в Молдавии
Лидер оппозициооного блока "Победа" Илан Шор заявил, что его юристы готовят жалобы на нарушения в день выборов президента Молдавии и референдума о... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:37
2024-10-20T11:37
2024-10-20T11:48
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Лидер оппозициооного блока "Победа" Илан Шор заявил, что его юристы готовят жалобы на нарушения в день выборов президента Молдавии и референдума о евроинтеграции, поскольку на избирательных участках размещены флаги ЕС, что можно расценивать как агитацию.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00."На многих участках в Молдавии избирателей встречает флаг ЕС. Нас ставят перед фактом: Европа придет, как бы вы ни сопротивлялись. Наши юристы готовят жалобу. Это неприкрытая агитация", - написал Шор в соцсетях.По его словам, флаг Евросоюза не может быть приравнен к государственной символике Молдавии. Шор полагает, что выборы превращают в "фарс и междусобойчик"."Гражданам я снова хочу сказать: пора сносить эту власть, если хотим жить в свободной стране", - заявил Шор.На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978966456.html
https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html
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выборы в молдавии — 2024, в мире, молдавия, европа, илан шор, майя санду, ренато усатый, евросоюз, наша партия
Выборы в Молдавии — 2024, В мире, Молдавия, Европа, Илан Шор, Майя Санду, Ренато Усатый, Евросоюз, Наша партия
Юристы "Победы" готовят жалобы на нарушения на выборах в Молдавии
Шор заявил, что его юристы готовят жалобы на нарушения в день выборов в Молдавии
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Лидер оппозициооного блока "Победа" Илан Шор заявил, что его юристы готовят жалобы на нарушения в день выборов президента Молдавии и референдума о евроинтеграции, поскольку на избирательных участках размещены флаги ЕС, что можно расценивать как агитацию.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
"На многих участках в Молдавии избирателей встречает флаг ЕС. Нас ставят перед фактом: Европа
придет, как бы вы ни сопротивлялись. Наши юристы готовят жалобу. Это неприкрытая агитация", - написал Шор в соцсетях.
По его словам, флаг Евросоюза не может быть приравнен к государственной символике Молдавии. Шор полагает, что выборы превращают в "фарс и междусобойчик".
"Гражданам я снова хочу сказать: пора сносить эту власть, если хотим жить в свободной стране", - заявил Шор.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду
, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии
" Ренато Усатым
. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.