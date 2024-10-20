https://ria.ru/20241020/sever-1978977492.html
Бойцы "Севера" поразили ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области
Бойцы "Севера" поразили ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 20.10.2024
Бойцы "Севера" поразили ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области
Группировка "Север" продолжила наступательные действия в курском приграничье и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:09
2024-10-20T13:09
2024-10-20T13:12
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Группировка "Север" продолжила наступательные действия в курском приграничье и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что поражение было нанесено в в районах Колмакова, Кругленького, Любимовки, Нижнего Клина, Новоивановки, Нового Пути, Плёхово, Толстого Луга, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, подчеркнули в МО РФ.
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" поразили ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области
Группировка "Север" поразила ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Группировка "Север" продолжила наступательные действия в курском приграничье и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ
", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области
.
Отмечается, что поражение было нанесено в в районах Колмакова, Кругленького, Любимовки, Нижнего Клина, Новоивановки, Нового Пути, Плёхово, Толстого Луга, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.
ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, подчеркнули в МО РФ.