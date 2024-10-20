https://ria.ru/20241020/sever-1978977492.html

Бойцы "Севера" поразили ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области

Бойцы "Севера" поразили ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 20.10.2024

Бойцы "Севера" поразили ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области

Группировка "Север" продолжила наступательные действия в курском приграничье и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:09

2024-10-20T13:09

2024-10-20T13:12

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курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Группировка "Север" продолжила наступательные действия в курском приграничье и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что поражение было нанесено в в районах Колмакова, Кругленького, Любимовки, Нижнего Клина, Новоивановки, Нового Пути, Плёхово, Толстого Луга, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20241020/raketa-1978977839.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины