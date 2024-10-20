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Бойцы "Севера" поразили ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 20.10.2024 (обновлено: 13:12 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/sever-1978977492.html
Бойцы "Севера" поразили ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области
Бойцы "Севера" поразили ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области - РИА Новости, 20.10.2024
Бойцы "Севера" поразили ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области
Группировка "Север" продолжила наступательные действия в курском приграничье и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:09
2024-10-20T13:12
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Группировка "Север" продолжила наступательные действия в курском приграничье и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что поражение было нанесено в в районах Колмакова, Кругленького, Любимовки, Нижнего Клина, Новоивановки, Нового Пути, Плёхово, Толстого Луга, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20241020/raketa-1978977839.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" поразили ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области

Группировка "Север" поразила ВСУ в десяти населенных пунктах в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Группировка "Север" продолжила наступательные действия в курском приграничье и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что поражение было нанесено в в районах Колмакова, Кругленького, Любимовки, Нижнего Клина, Новоивановки, Нового Пути, Плёхово, Толстого Луга, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.
ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области, подчеркнули в МО РФ.
Фрагменты и поражающие элементы ракеты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Над Курской областью уничтожили две украинские ракеты
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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