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Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 20.10.2024 (обновлено: 12:18 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/sever-1978972143.html
Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области
Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2024
Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в результате действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:11
2024-10-20T12:18
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в результате действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241020/vsu-1978972897.html
россия
харьковская область
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россия, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области

Подразделения "Севера" поразили формирования бригад ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в результате действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВолчанскВооруженные силы Украины
 
 
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