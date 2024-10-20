https://ria.ru/20241020/sever-1978972143.html
Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области
Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2024
Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в результате действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:11
2024-10-20T12:11
2024-10-20T12:18
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в результате действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области
Подразделения "Севера" поразили формирования бригад ВСУ в Харьковской области