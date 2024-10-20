https://ria.ru/20241020/sever-1978972143.html

Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области

Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2024

Подразделения "Севера" поразили бригады ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в результате действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:11

2024-10-20T12:11

2024-10-20T12:18

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в результате действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241020/vsu-1978972897.html

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россия, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины