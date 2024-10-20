https://ria.ru/20241020/sdelka-1978997417.html

СМИ: Британия и Германия заключат "историческую" военную сделку

СМИ: Британия и Германия заключат "историческую" военную сделку - РИА Новости, 20.10.2024

СМИ: Британия и Германия заключат "историческую" военную сделку

Лондон и Берлин заключат "историческую" военную сделку в ближайшее время, сообщила газета The Times со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T16:44

2024-10-20T16:44

2024-10-20T18:06

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лондон и Берлин заключат "историческую" военную сделку в ближайшее время, сообщила газета The Times со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили."Великобритания подпишет историческую оборонную сделку с Германией на этой неделе", — пишет издание. Соглашение должно позволить силам Британии и Германии проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО с Россией, наиболее вероятно — в Эстонии и Литве. Оно также позволит двум странам совместно закупать больше оружия и более тесно сотрудничать в разработке и производстве вооружений нового поколения. Как указала газета, британский министр обороны Хили считает, что соглашение с Берлином будет самым значимым двусторонним соглашением Великобритании после военной сделки с Францией в 2010 году. Источник сообщил газете, что соглашение с Германией рассматривается Лондоном как первый шаг к углублению военного сотрудничества с ЕС. По его данным, более предметные переговоры с Брюсселем в этой сфере Великобритания планирует провести в 2025 году.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе и подчеркивала, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240828/evropa-1968870636.html

https://ria.ru/20241007/ucheniya-1976857048.html

https://ria.ru/20240424/pribaltika-1942077366.html

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в мире, великобритания, германия, россия, джон хили, нато, евросоюз