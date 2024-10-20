https://ria.ru/20241020/sandu-1979034545.html

Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки почти 32% протоколов

Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки почти 32% протоколов - РИА Новости, 20.10.2024

Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки почти 32% протоколов

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах, набрав 34,47% голосов после обработки 31,86% протоколов с избирательных... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T22:48

2024-10-20T22:48

2024-10-20T22:48

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майя санду

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах, набрав 34,47% голосов после обработки 31,86% протоколов с избирательных участков, сообщает Центральная избирательная комиссия. Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 34,47%, на втором месте бывший генапрокурор Александр Стояногло с 29,74%. К 22.30 (совпадает с мск) ЦИК обработал 31,86% протоколов с избирательных участков. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск). Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/narusheniya-1979034189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024