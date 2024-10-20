https://ria.ru/20241020/sandu-1978970891.html

Санду рассказала, как проголосовала на выборах в Молдавии

Санду рассказала, как проголосовала на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Санду рассказала, как проголосовала на выборах в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на выборах главы государства отдала свой голос за будущее, безопасность и эффективное государство. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:58

2024-10-20T11:58

2024-10-20T11:58

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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на выборах главы государства отдала свой голос за будущее, безопасность и эффективное государство. "Я отдала свой голос за будущее, за безопасность, за мир. Я проголосовала за эффективное государство, которое бы работало на людей, которое бы помогало людям", — заявила Санду журналистам на выходе из избирательного участка. Санду, чей президентский мандат завершается в декабре, отметила, что в течение дня будет следить за ходом голосования. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы и референдум по евроинтеграции. Главу государства выбирают на четыре года, и для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между Санду, бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур состоится 3 ноября.

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024