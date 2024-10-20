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Санду рассказала, как проголосовала на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
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11:58 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/sandu-1978970891.html
Санду рассказала, как проголосовала на выборах в Молдавии
Санду рассказала, как проголосовала на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024
Санду рассказала, как проголосовала на выборах в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на выборах главы государства отдала свой голос за будущее, безопасность и эффективное государство. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:58
2024-10-20T11:58
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на выборах главы государства отдала свой голос за будущее, безопасность и эффективное государство. "Я отдала свой голос за будущее, за безопасность, за мир. Я проголосовала за эффективное государство, которое бы работало на людей, которое бы помогало людям", — заявила Санду журналистам на выходе из избирательного участка. Санду, чей президентский мандат завершается в декабре, отметила, что в течение дня будет следить за ходом голосования. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы и референдум по евроинтеграции. Главу государства выбирают на четыре года, и для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между Санду, бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур состоится 3 ноября.
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в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Санду рассказала, как проголосовала на выборах в Молдавии

Санду заявила, что проголосовала за безопасность и эффективное государство

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на выборах главы государства отдала свой голос за будущее, безопасность и эффективное государство.
"Я отдала свой голос за будущее, за безопасность, за мир. Я проголосовала за эффективное государство, которое бы работало на людей, которое бы помогало людям", — заявила Санду журналистам на выходе из избирательного участка.
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Санду, чей президентский мандат завершается в декабре, отметила, что в течение дня будет следить за ходом голосования.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы и референдум по евроинтеграции. Главу государства выбирают на четыре года, и для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между Санду, бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур состоится 3 ноября.
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В миреМолдавияМайя СандуРенато УсатыйНаша партияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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