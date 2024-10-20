https://ria.ru/20241020/samara-1978976263.html

В Самарской области экс-работник ДПС избил полицейских и сбежал из больницы

В Самарской области экс-работник ДПС избил полицейских и сбежал из больницы - РИА Новости, 20.10.2024

В Самарской области экс-работник ДПС избил полицейских и сбежал из больницы

Бывший сотрудник отдела ДПС, подозреваемый во взяточничестве, избил сотрудников правоохранительных органов и выпрыгнул в окно больницы в Самарской области,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:00

2024-10-20T13:00

2024-10-20T14:15

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россия

самарская область

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САМАРА, 20 окт — РИА Новости. Бывший сотрудник отдела ДПС, подозреваемый во взяточничестве, избил сотрудников правоохранительных органов и выпрыгнул в окно больницы в Самарской области, скрывшись от следствия, сообщили журналистам в региональном управлении СК России.По версии следователей, 18 октября инспектор отдела ДПС по Безенчукскому району, подозреваемый в получении взятки, находился в медучреждении. Препятствуя проведению следственных действий, он ударил следователя СК в живот, сотруднику органов внутренних дел он нанес два удара по руке и плечу."Девятнадцатого октября подозреваемый скрылся от сотрудников правоохранительных органов, выпрыгнув в окно медицинского учреждения, тем самым избежав задержания по уголовному делу. В настоящее время предпринимаются необходимые меры, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого", — говорится в заявлении.Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 296 и части 1 статьи 318 Уголовного кодекса.

https://ria.ru/20241016/lenoblast-1978418725.html

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происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)