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В Самарской области экс-работник ДПС избил полицейских и сбежал из больницы - РИА Новости, 20.10.2024
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13:00 20.10.2024 (обновлено: 14:15 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/samara-1978976263.html
В Самарской области экс-работник ДПС избил полицейских и сбежал из больницы
В Самарской области экс-работник ДПС избил полицейских и сбежал из больницы - РИА Новости, 20.10.2024
В Самарской области экс-работник ДПС избил полицейских и сбежал из больницы
Бывший сотрудник отдела ДПС, подозреваемый во взяточничестве, избил сотрудников правоохранительных органов и выпрыгнул в окно больницы в Самарской области,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:00
2024-10-20T14:15
происшествия
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самарская область
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САМАРА, 20 окт — РИА Новости. Бывший сотрудник отдела ДПС, подозреваемый во взяточничестве, избил сотрудников правоохранительных органов и выпрыгнул в окно больницы в Самарской области, скрывшись от следствия, сообщили журналистам в региональном управлении СК России.По версии следователей, 18 октября инспектор отдела ДПС по Безенчукскому району, подозреваемый в получении взятки, находился в медучреждении. Препятствуя проведению следственных действий, он ударил следователя СК в живот, сотруднику органов внутренних дел он нанес два удара по руке и плечу."Девятнадцатого октября подозреваемый скрылся от сотрудников правоохранительных органов, выпрыгнув в окно медицинского учреждения, тем самым избежав задержания по уголовному делу. В настоящее время предпринимаются необходимые меры, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого", — говорится в заявлении.Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 296 и части 1 статьи 318 Уголовного кодекса.
https://ria.ru/20241016/lenoblast-1978418725.html
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происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области экс-работник ДПС избил полицейских и сбежал из больницы

В Самарской области экс-сотрудник ДПС избил полицейских и скрылся от следствия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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САМАРА, 20 окт — РИА Новости. Бывший сотрудник отдела ДПС, подозреваемый во взяточничестве, избил сотрудников правоохранительных органов и выпрыгнул в окно больницы в Самарской области, скрывшись от следствия, сообщили журналистам в региональном управлении СК России.
По версии следователей, 18 октября инспектор отдела ДПС по Безенчукскому району, подозреваемый в получении взятки, находился в медучреждении. Препятствуя проведению следственных действий, он ударил следователя СК в живот, сотруднику органов внутренних дел он нанес два удара по руке и плечу.
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"Девятнадцатого октября подозреваемый скрылся от сотрудников правоохранительных органов, выпрыгнув в окно медицинского учреждения, тем самым избежав задержания по уголовному делу. В настоящее время предпринимаются необходимые меры, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого", — говорится в заявлении.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 296 и части 1 статьи 318 Уголовного кодекса.
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ПроисшествияРоссияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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