https://ria.ru/20241020/revolyutsiya-1978991562.html

Отец Ассанжа рассказал о возможных цветных революциях в мире до конца года

Отец Ассанжа рассказал о возможных цветных революциях в мире до конца года - РИА Новости, 20.10.2024

Отец Ассанжа рассказал о возможных цветных революциях в мире до конца года

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил РИА Новости, что до конца года в мире произойдет несколько попыток цветных революций. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T15:48

2024-10-20T15:48

2024-10-20T15:58

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россия

германия

джулиан ассанж

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил РИА Новости, что до конца года в мире произойдет несколько попыток цветных революций. "Мы можем ясно видеть важность информационного потока в обществе. В этом нет никаких сомнений. Примеров тому множество, и я бы сказал, что до конца года мы, вероятно, увидим еще пару попыток цветных революций", - заявил Шиптон. Он привел в пример Финляндию, пояснив, что страна разоряется после решения разорвать отношения с Россией. "В результате ее коммерческое положение и доходы людей в Финляндии резко упали", - добавил отец Ассанжа. По его словам, в похожее положение попали Германия, Франция, Австралия и Япония, ставшие вассалами без собственной индустрии. "Все эти вещи, которые вы можете ясно видеть, были спровоцированы для укрепления власти империи Соединенных Штатов, они поставили свои интересы выше интересов тех государств, которые я только что упомянул, и людей, которые составляют эти государства", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240826/svr-1968435403.html

https://ria.ru/20240524/sng-1948043189.html

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в мире, финляндия, россия, германия, джулиан ассанж