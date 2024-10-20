https://ria.ru/20241020/referendum-1978996986.html

Явка на референдуме в Молдавии к 15:00 превысила 32 процента

Явка на референдуме в Молдавии к 15:00 превысила 32 процента - РИА Новости, 20.10.2024

Явка на референдуме в Молдавии к 15:00 превысила 32 процента

Явка на референдуме о евроинтеграции Молдавии к 15.00 (совпадает с мск) превысила 32%, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T16:40

2024-10-20T16:40

2024-10-20T16:40

в мире

молдавия

франция

италия

майя санду

ренато усатый

наша партия

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978969746_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9662983687b9a45c5fc958eb112e1083.jpg

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Явка на референдуме о евроинтеграции Молдавии к 15.00 (совпадает с мск) превысила 32%, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск). "К настоящему времени (16.00 мск - ред.) в выборах (президента - ред.) приняли участие более 1 143 000 избирателей, что составляет более 39% от общего числа зарегистрированных в списках избирателей. К 15.00 (мск - ред.) из 1 071 019 человек, пришедших на участки, в референдуме принял участие 975 994 человек, что составляло на тот момент 32,11%", - заявила Караман. Глава ЦИК отметила, что особо активно голосуют граждане Молдавии во Франции, Италии, Турции, Румынии, Бельгии и России. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/vybory-1978995988.html

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

молдавия

франция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, франция, италия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024