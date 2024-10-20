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Явка на референдуме в Молдавии к 15:00 превысила 32 процента - РИА Новости, 20.10.2024
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16:40 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/referendum-1978996986.html
Явка на референдуме в Молдавии к 15:00 превысила 32 процента
Явка на референдуме в Молдавии к 15:00 превысила 32 процента - РИА Новости, 20.10.2024
Явка на референдуме в Молдавии к 15:00 превысила 32 процента
Явка на референдуме о евроинтеграции Молдавии к 15.00 (совпадает с мск) превысила 32%, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T16:40
2024-10-20T16:40
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Явка на референдуме о евроинтеграции Молдавии к 15.00 (совпадает с мск) превысила 32%, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск). "К настоящему времени (16.00 мск - ред.) в выборах (президента - ред.) приняли участие более 1 143 000 избирателей, что составляет более 39% от общего числа зарегистрированных в списках избирателей. К 15.00 (мск - ред.) из 1 071 019 человек, пришедших на участки, в референдуме принял участие 975 994 человек, что составляло на тот момент 32,11%", - заявила Караман. Глава ЦИК отметила, что особо активно голосуют граждане Молдавии во Франции, Италии, Турции, Румынии, Бельгии и России. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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в мире, молдавия, франция, италия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Франция, Италия, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Явка на референдуме в Молдавии к 15:00 превысила 32 процента

Явка на референдуме о евроинтеграции Молдавии к 15:00 превысила 32 процента

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Явка на референдуме о евроинтеграции Молдавии к 15.00 (совпадает с мск) превысила 32%, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).
Выборы президента и референдум о евроитеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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"К настоящему времени (16.00 мск - ред.) в выборах (президента - ред.) приняли участие более 1 143 000 избирателей, что составляет более 39% от общего числа зарегистрированных в списках избирателей. К 15.00 (мск - ред.) из 1 071 019 человек, пришедших на участки, в референдуме принял участие 975 994 человек, что составляло на тот момент 32,11%", - заявила Караман.
Глава ЦИК отметила, что особо активно голосуют граждане Молдавии во Франции, Италии, Турции, Румынии, Бельгии и России.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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